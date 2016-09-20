查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 去年我省减免公路通行费31.3亿元 湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员高斌）为了提高收费公路管理的透明度，便于社会各界全面、准确了解收费公路有关情况，省交通厅昨日发布《2015年湖北省收费公路统计公报》。《公报》显示，2015年，我省收费公路共减免车辆通行费31.3亿元。

截至2015年底，我省收费公路总里程5279.8公里，包括高速公路4991.8公里，一级公路221.2公里，独立桥梁隧道66.7公里。在这31.3亿元中，鲜活农产品运输“绿通车”减免21.1亿元，节假日小型客车免费通行减免9.4亿元，军队车辆、武警部队车辆等其他政策性减免0.8亿元，分别占比67.5%、30.1%和2.4%。《公报》透露，2015年度，湖北省收费公路通行费收入为173.1亿元，其中高速公路收入153.52亿元，一级公路2.01亿元，独立桥梁隧道17.58亿元；支出总额为323.8亿元，主要用于偿还债务本金、利息支出266.9亿元，公路养护、附属设施改扩建及运营管理33.7亿元，税费支出22.4亿元，其他支出0.8亿元；综合以上收支情况，通行费收支缺口150.7亿元。

省交通厅财务部门负责人介绍，目前，收费公路收支缺口主要依靠举借新债等方式维持。从长远看，随着社会经济的发展和汽车保有量的增长，通行费收入将随之增加，收费公路的偿债能力将不断增强，届时债务规模会逐步下降，收支总体将趋于平衡，直到偿还全部债务。





