丹江口给棚改户发“房票”进口通关时间由“天”变“小时”籼改粳 潜力大跨界谋深耕 服务求创新武汉公交专用道管理办法下月实施图文：最美水上公路去年我省减免公路通行费31.3亿元我省启动“轿运车”专项治理一批在建问题项目被通报仙桃新建12个镇级污水处理厂
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 第11版 经济纵横
·丹江口给棚改户发“房票”
·进口通关时间由“天”变“小时”
·籼改粳 潜力大
·跨界谋深耕 服务求创新
·武汉公交专用道管理办法下月实施
·图文：最美水上公路
·去年我省减免公路通行费31.3亿元
·我省启动“轿运车”专项治理
·一批在建问题项目被通报
·仙桃新建12个镇级污水处理厂
湖北日报电子版
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11 经济纵横 2016.9.20 星期二
图文：最美水上公路
    湖北日报讯 兴山古（夫）昭（君）桥，是宜巴高速连接新县城和神农架林区的快速通道，全长11公里，宽12米。水上公路避免开山修路，保护了昭君故里的古朴风貌。 （视界网 张达华 摄）


   
　