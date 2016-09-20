查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 武汉公交专用道管理办法下月实施 湖北日报讯 （记者王哲、通讯员龚佼）武汉公交专用道即将有法规支撑。记者从昨日该市公交出行宣传周启动仪式上获悉，《公交专用车道管理办法》（以下简称《办法》）下月起正式实施。

武汉市于2014年7月起，对全市公交专用道采用潮汐式管理模式，即公交车专用道在早高峰7时至9时、晚高峰16时至19时（法定节假日除外）社会车辆不得违规占用。据武汉公交集团统计数据显示，截止2016年6月底，该市已有35条、155公里公交专用道投入使用，在高峰期公交车的平均车速为18.16公里/小时，而在公交专用道上，公交车的平均车速能达到22.45公里/小时，提速23.6%。根据规划，到2017年武汉将建成400公里公交专用道。

此次《办法》规定，武汉公交专用车道在特定时段内仅供公交车、校车、19座及以上大型客车通行。除公交车辆及紧急情况下的应急车辆外，公交车站以及公交车站前后30米范围以内路段严禁其他车辆停靠。

对于公交车在公交专用车道内行驶规范，《办法》也作了严格规定：严禁超车、超速和故意低速行驶；行经交叉口时，应当按照所需方向提前驶入导向车道。此外，其他车道发生严重事故或突发事件且仅有公交专用车道可供通行时，其他车辆可借用公交专用车道。

针对社会车辆非法占用公交车道行为，《办法》有了明确的处罚条款。违规在专用车道内停车的，依据《道路交通安全法》，处以200元罚款。违规在公交专用车道内行驶的，依据《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》规定处以50元罚款。





