查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 跨界谋深耕 服务求创新 ——帛典家装与中百控股集团股份有限公司牵手合作 湖北日报讯 图为：客户在帛典家装世界风情馆现场签定家装协议

图为：帛典装饰签约中百控股集团股份有限公司战略合作开启全新返利模式



“或者创新,或者消亡。”这是学者比尔·萨波里托对企业创新重要性的描述。持之以恒的创新精神是帛典在竞争激烈的家装市场立足和发展的唯一选择。“作为民营企业的帛典家装，如何在结合自身发展与市场需要的前提下将创新进行到底？”在董事长肖金涛的主导下，公司内部深化改革小组提出家装行业中首创的“家装十年返”活动，携手中百集团共同为家装行业竖立一块新的里程碑。



战略合作伙伴

中百控股集团股份有限公司是我国中西部地区连锁规模最大、商业网点最多的大型现代化商业上市公司。

集团旗下中百仓储、中百超市、中百百货、中百电器、中百好邦便利、生活剧场、中百商网等商业品牌日益深入人心、家喻户晓。

根据全国连锁经营排序，集团连续10年进入全国连锁经营30强，连锁网点数量和经济效益连续10年位居湖北商业上市公司前列。并先后荣获“全国五一劳动奖状”、“湖北首届最佳企业公民”、“武汉市首届十佳和谐企业”、“武汉市企业十佳党组织”等荣誉称号，跻身武汉企业10强，连续4年蝉联中国企业500强。

湖北帛典集团是一家集高档家纺、高档装饰为一体的大型集团公司。自成立伊始，历经12年的飞速发展，目前集团下设湖北帛典装饰设计工程有限公司、湖北帛典纺织有限公司、武汉市帛典商贸有限公司、南通帛典实业发展有限公司。

湖北帛典装饰设计工程有限公司通过整合产业链资源，完善装饰设计与施工服务，构建了一个汇聚数千名专业人才的建筑装饰产业链条，大力推进现代科技和“家”文化产业的深度融合，加快发展以科技、家文化为引领的新型家装创意服务产业公司，精心打造了位于武汉市硚口区香江家居的帛典家装馆，占地面积约10000平米，为客户提供设计、施工、材料、软装等配套服务。

公司站在客户的角度充分考虑客户的以后的日常生活，与中百集团合作让我们的客户选择帛典家装以后，在日常生活方面有了更好的福利。同时为客户、中百、帛典带来了三方受益。



家装十年返

2016年9月3日，中百集团、湖北公共关系协会副会长级单位，齐聚帛典家装世界风情馆，战略授牌仪式已经圆满成功，“铁三角”正式成立，共同为十年返的活动保驾护航。

何为“家装十年返”？帛典集团与中百集团强强联手，共同推出“帛典装修十年返一卡通”购物卡，通过购物卡的形式将客户装修金，以十年为期，每月定额返还到购物卡中，以便客户后期在中百仓储消费。“将创新进行到底，把福利最大化送给所有的客户。”作为民营企业家的肖金涛带领着帛典家装的所有同仁即将为家装行业翻开新的篇章！ （郑钢）





