查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 籼改粳 潜力大 湖北日报讯 记者 刘自贤 通讯员 杨文



孝昌县丰山镇农站村，沿河大畈水稻田里一片金黄，丰收在望。前来观摩的全省各地农科专家见此无不喜上眉梢。

这里是省农科院和孝感市农业局等单位共同实施的两系粳稻品种选育与技术示范基地。

有的品种，稻粒饱满，没有稻芒，稻穗直立不弯；有的品种则秆高过胸，稻穗隐在稻叶之下；有的品种，稻穗在稻叶之上，望去金灿灿铺满田间……

孝感市农业局负责人介绍，这里是粳稻“大集合”，种植了粳稻品种300多个。不同的粳稻各具形态，个性凸显。通过不同栽插方式、不同播期、不同播量试验示范，筛选出适宜孝昌及全省栽培的新品种，探索中粳高产栽培技术，实现增产增收，促进粳稻发展。

这里也是省农科院“籼改粳”示范基地，种植示范品种鄂粳403、粳两优4466、粳两优5747共计1000亩。这片基地涉及农户236户，预期亩均增产100公斤，亩增收200元以上。

为何要实行“籼改粳”？

省农科院粮作所所长游艾青解释，“籼改粳”纳入了农业部规划，是近年来我省启动的粮食丰产工程的重要内容。湖北省水品种稻籼多粳少，而市场上粳米需求量大，江浙、上海以及东北等地民众都喜欢吃粳米，南方人粳米消费量也在慢慢上升。从农产品供给侧改革来看，扩大粳稻种植势在必行。

目前市场上，粳米价格比籼米每公斤要高2毛钱以上。另外，粳稻加工成精米，整粒率要比籼稻高5%至8%。更重要的是粳稻耐寒冷，我省晚稻种植选用粳稻品种能保丰收。

游艾青说，过去因籼稻比粳稻产量高，“籼改粳”难以推动。现在随着粳稻育种水平提升，特别是解决了籼粳杂交育种问题，粳稻产量提高了，其优势便显现出来。现代科技发展使得“籼改粳”变为现实。

据了解，我省现有水稻面积3000万亩，粳稻占比不足十分之一。游艾青认为，我省至少可以发展粳稻1000万亩。





