查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 “汇总征税”缓解企业流动资金压力 进口通关时间由“天”变“小时” 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员胡晓欧）“前脚走出报关大厅，后脚迈进监管区，短短3分钟，刚申报进口的一批铁矿石已经可以提货了。”19日，武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司关务部经理涂志达说。

2015年7月，海关总署在全国推广汇总征税改革，武汉海关自2015年8月底完成第1票。如今，实施该征税模式已历时一年多，省内包括武钢集团国际经济贸易有限公司、武汉华星光电技术有限公司等8家行业龙头企业均享受到此项改革带来的红利。

截至2016年8月31日，武汉海关共办理汇总征税报关单921份，担保总金额4.7亿元，涉及进出口货值38.64亿元，税款总额6.72亿元。

武汉海关关税处负责人李睿介绍，汇总征税改变了传统的“逐票审核、先征税后放行”的征管模式，企业可在依法提供担保和海关有效监管的前提下实施“汇总缴税、先放行后征税”。这种集约化征税模式可极大缩短企业通关时间，降低缴税频率，缓解企业流动资金压力。

武汉东风汽车进出口有限公司使用汇总征税模式后，进口货物平均通关时间由原来的30小时缩短到1.2个小时；武钢集团国际经济贸易有限公司进口货物通关时间则从28小时缩短到1.5个小时。神龙汽车有限公司缴税工作量降低到原来的四分之一。武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司月均通关成本节约3万元。

今年9月1日起，武汉海关在海关总署的统一部署下，正式启动汇总征税核批作业无纸化改革，企业通过电子口岸客户端，足不出户即可完成汇总征税手续，操作更为简单便捷。下一步，武汉海关将继续扩大汇总征税覆盖面，让更多的企业共享海关改革成果。





