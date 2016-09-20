查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 库存消化周期有望大幅减少—— 丹江口给棚改户发“房票” 湖北日报讯 编者按：

武汉楼市“一房难求”，难掩其他中小城市库存压力仍然偏大的现状。今年以来，我省各地采取多种措施化解，房地产库存压力有所缓解。近日，记者探访省内多座三四线城市，发掘去库存的有效做法。



（记者 彭一苇）为保证棚改货币补助切实用到房地产市场，丹江口市采用“房票”推进货币化安置，库存消化周期有望大幅缩短。

棚改货币化安置，是去库存的有力措施。今年，我省提出棚改货币化安置比例不低于50%，库存量大且有条件的地方，比例会更高。依据相关政策，丹江口市从去库存实践中摸索总结，并于近日正式推行“房票”。

房票，是给棚改户购买安置房屋的一种资金凭证，棚改户可凭它在市内参与房票结算的开发商处购买商品房。房票设有有效期，在政府所建房源库中购房，有效期12个月，房源库以外的15个月。

房票制受到各方欢迎。

丹江口市丹赵路街道，位于城乡结合部，今年将进行棚户区改造。

“现在住的房子，是20多年前由两户居民联建的。”居民王新发说。9日，记者在他家看到，房子面积虽不算小，但户型设计较陈旧。“等棚改开始，我打算用‘房票’在附近小区买房子。”

“房票政策比原来的‘拆一还一’好得多。”丹赵路街道办事处党委副书记张恒说，此举不仅减轻了拆迁还建的压力，老百姓还可以挑选满意的户型、地段。

按照丹江口市拟定的方案，棚改户选择房票补偿安置方式的，还可再得房屋正房评估价值15%的奖励，在政府搭建的房源库中购房，还可以享受政府统一组织团购的优惠。

开发商更欢迎。

乐门·山水慧谷小区原址，是丹赵路上的一座水泥厂。“城乡结合部客户有限，2011年开盘以来，销售速度不快。”湖北乐门水泥股份有限公司总经理张建中说。

棚改货币化安置，山水慧谷小区可拿出80到100套房源作为安置房。张建中认为，参与货币化安置，虽然要给予一定让利，但可以加快资金回笼，对开发商是利好消息。

今年，丹江口市计划棚户区改造3883户，其中70%要采取货币化安置。“相比现金，房票避免了棚改房补挪作他用的渠道，再加上同时推行的优惠措施，增加了货币化安置的吸引力，对去库存一定会起到积极作用。”丹江口市房管局相关负责人表示，预计实施棚改房票制后，丹江口市库存消化周期有望大幅减少。





