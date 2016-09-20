中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告图文：无知的涂鸦网店召回的道义与力量资产处置公告领悟宪法宣誓仪式的本质内涵有盏灯永远在百姓心中在生活的奥运赛场上闪光休假权应明确“跨年可休”谁为政务大楼烂尾买单公开竞价公告
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·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告
·图文：无知的涂鸦
·网店召回的道义与力量
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·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵
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湖北日报电子版
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10 评论 2016.9.20 星期二
网店召回的道义与力量
    湖北日报讯 2014年，在江苏读大二的钱志文通过微信网店卖出了58个热水袋。今年8月，他从一则新闻上获悉，自己当时售出的热水袋属于国家禁止销售的电极式电热水袋，极易引发安全事故。之后，他开始主动联系买家一一退款召回。钱志文称，目前他已收回30来个实物，之后还将找热水袋生产厂家进行索赔。（9月18日《成都商报》）
    @读者罗志华：有人认为，钱志文如此较真可谓“偏执”，甚至难免有人怀疑他想借机炒作。但钱志文的真诚不该受到质疑，在相同情势下，已经售出两年的商品，价格也并不高，有多少人会一件一件地召回？钱志文的做法，其实是一位良心商贩应该具备的基本素养，是人人都该坚守的底线。
    坚守商业道德底线，不该成为一种稀缺品质。如果只要产品能赚钱，对安全问题就不屑一顾，甚至只求表面光鲜，不管内在品质，即使出现产品问题，也只顾推诿逃避，如何能维护健康的市场运转？要让商人对产品质量及后果都有敬畏之心，就必须让产品下架、理赔、召回等制度更加健全，才能让网购产品的质量更有保障，网售模式更趋成熟。


   
　