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第10版 评论
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·图文：无知的涂鸦
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·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵
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·在生活的奥运赛场上闪光
·休假权应明确“跨年可休”
·谁为政务大楼烂尾买单
·公开竞价公告
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评论
2016.9.20 星期二
网店召回的道义与力量
湖北日报讯 2014年，在江苏读大二的钱志文通过微信网店卖出了58个热水袋。今年8月，他从一则新闻上获悉，自己当时售出的热水袋属于国家禁止销售的电极式电热水袋，极易引发安全事故。之后，他开始主动联系买家一一退款召回。钱志文称，目前他已收回30来个实物，之后还将找热水袋生产厂家进行索赔。（9月18日《成都商报》）
@读者罗志华：有人认为，钱志文如此较真可谓“偏执”，甚至难免有人怀疑他想借机炒作。但钱志文的真诚不该受到质疑，在相同情势下，已经售出两年的商品，价格也并不高，有多少人会一件一件地召回？钱志文的做法，其实是一位良心商贩应该具备的基本素养，是人人都该坚守的底线。
坚守商业道德底线，不该成为一种稀缺品质。如果只要产品能赚钱，对安全问题就不屑一顾，甚至只求表面光鲜，不管内在品质，即使出现产品问题，也只顾推诿逃避，如何能维护健康的市场运转？要让商人对产品质量及后果都有敬畏之心，就必须让产品下架、理赔、召回等制度更加健全，才能让网购产品的质量更有保障，网售模式更趋成熟。