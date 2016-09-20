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第10版 评论
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·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵
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·谁为政务大楼烂尾买单
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评论
2016.9.20 星期二
图文：无知的涂鸦
湖北日报讯 中秋小长假期间，一名游客在北京房山怪石山景区景观石上，留下标有自己姓名的红色涂鸦。遭到网友强烈谴责后，该游客购买清洗材料，与工作人员一起上山进行了清理。（9月18日新华网）
随意涂鸦等不文明行为屡禁不止、屡劝不绝，说到底还是一些人文明素养不够。涵养旅游文明，需要潜移默化的宣传教育，也离不开社会舆论的倒逼促进。涉事游客从肆意涂鸦到清理涂鸦，固然是碍于舆论所迫，但这种认错和低头的过程，于己于人又何尝不是一次教训和警示呢？ （文/李思辉）■时事绘
漫画/王铎