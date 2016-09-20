中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告图文：无知的涂鸦网店召回的道义与力量资产处置公告领悟宪法宣誓仪式的本质内涵有盏灯永远在百姓心中在生活的奥运赛场上闪光休假权应明确“跨年可休”谁为政务大楼烂尾买单公开竞价公告
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·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告
·图文：无知的涂鸦
·网店召回的道义与力量
·资产处置公告
·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵
·有盏灯永远在百姓心中
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·休假权应明确“跨年可休”
·谁为政务大楼烂尾买单
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10 评论 2016.9.20 星期二
图文：无知的涂鸦
    湖北日报讯 中秋小长假期间，一名游客在北京房山怪石山景区景观石上，留下标有自己姓名的红色涂鸦。遭到网友强烈谴责后，该游客购买清洗材料，与工作人员一起上山进行了清理。（9月18日新华网）
    随意涂鸦等不文明行为屡禁不止、屡劝不绝，说到底还是一些人文明素养不够。涵养旅游文明，需要潜移默化的宣传教育，也离不开社会舆论的倒逼促进。涉事游客从肆意涂鸦到清理涂鸦，固然是碍于舆论所迫，但这种认错和低头的过程，于己于人又何尝不是一次教训和警示呢？ （文/李思辉）■时事绘
漫画/王铎


   
　