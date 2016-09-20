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评论
2016.9.20 星期二
在生活的奥运赛场上闪光
湖北日报讯 本报评论员 艾丹
北京时间9月19日，2016巴西里约残奥会闭幕。中国代表团在本届残奥会上稳居金牌榜和奖牌榜首位。中国选手奋力拼搏、积极进取的精神风貌，给全世界留下深刻印象。
残奥会是一个窗口，让全世界看到残疾人生活的侧面，也给了人们重新认识残疾人的机会。体育于残疾运动员而言，不仅仅是一项运动，一项比赛，更重要的是能够重拾生活的勇气与信心。论精彩程度，残疾人奥运会的紧张激烈并不输正常比赛，用有限的身体完成无限的超越，其所展示的勇气与智慧，力量与美，让人肃然起敬。身体的残缺不该成为他们享受生命的障碍，正如奥林匹克精神的重要宗旨，每个人都有权利发展并完善自我。体育活动是对自身潜能发起的挑战，不仅带给残疾人一个崭新的人生平台，也让他们拥有了更多快乐，更多希望。
独臂泳将奋力击水、盲人跑者全速冲刺、轮椅球员左右挥拍，他们不轻言放弃、勇敢争先的钢铁意志，给人深深的启迪。中国残联主席张海迪说，残疾人要走向社会、重新康复，过上更好的生活，非常需要精神激励。身体的残疾可能无法改变，心灵的健全对他们而言更加重要。中国目前有8500万残疾人，关爱帮扶残疾人是一项长期的事业。只有提供更和谐的环境，更公平的机会，才能让他们相信自己，憧憬明天。
平等和尊重就像氧气。异样的目光，迟疑的态度，轻蔑的眼神都会让残疾人忐忑不安。尽管身体不同于常人，但在人格上，残疾人与其他人是平等的，更需要尊重，需要被平等对待。这种平等和尊重，只有建立在更健全的残疾帮扶制度上才能牢固。
对待残疾人的态度体现一个国家的文明程度。日前，国务院印发的《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》提出目标，到2020年，残疾人权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善，残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，共享全面建成小康社会的成果。在全面实现小康的关键时刻，把残疾人群体的利益着重加以保障，体现了国家对他们的关爱，社会对他们的关心。
奥运结束了，生活继续。残疾人的风采并不限于奥运赛场，更应该体现在生活的方方面面。生活的舞台更像另一个奥运赛场，每个人都能参与，每个人都能表现。期待在广阔的生活舞台上，更多的残疾朋友展现更闪耀的自己。