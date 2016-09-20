查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 走进红色首府·监利周老嘴 ·图文：芦苇荡中，走出红军精锐 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：芦苇荡中，走出红军精锐 9 走进红色首府·监利周老嘴 2016.9.20 星期二 贺龙曾感叹这里“好一片水泊梁山” 图文：芦苇荡中，走出红军精锐 湖北日报讯 图为：寻访团成员面向柳直荀烈士墓鞠躬。

图为：寻访团在监利周老嘴湘鄂西革命根据地旧址参观。

图为：一位参观者向孩子介绍当年革命时战士使用的武器。

图为：老红军高庆云的后人向前来寻访慰问的青年展示父亲获得的纪念章。

图为：寻访团成员在湘鄂西革命根据地纪念馆参观。

图为：湘鄂西革命根据地示意图 制图：万璇



文/记者周呈思通讯员宋从峰代恒业实习生陈果图/记者张朋



贺龙大道、逸群路、德昌路、柳直荀纪念碑……监利县周老嘴镇，英烈们仿佛从来没有离开过。

一条千余米长，宽不过三四米的石板街两侧，遍布着48处红色遗址。穿越80多年时光，留存至今的白墙黑檐，见证“家家住红军，户户设机关”的火热与辉煌。

1928年1月，随着贺龙等人在荆江两岸鸣响年关暴动的枪声，一批中国共产党重要人物、红军高级将领，先后汇聚于此，将星星之火蔓延到湘鄂西地区。

湘鄂西根据地的创建、红二军团的成立、第四次党代会的召开……周老嘴从一个普通的小镇，发展为革命中心。而从监利走出的红二军团，与红六军团、红三十二军组成红二方面军，成为长征三大主力红军之一。

8月19日，“纪念长征胜利80周年青年寻访团”走进周老嘴镇，寻访沉淀在老街一块块石牌中的红色记忆。



穿行老街触摸历史

“我就是在贺龙故居出生的！”



贺龙起初并未料到，他和战士们打下的这片区域，会发展成为拥有58县、近10万平方公里的红色根据地，这里建立起近3万工农红军和5万地方武装，走出67位共和国开国将帅。

南昌起义失败后，1928年，贺龙受党中央派遣，溯江而上回家乡干革命。途经监利时听闻当地有一支百余人左右的游击队和70余条枪，当即决定在监利发展革命武装。

“湖泊星罗棋布，芦苇荡又深又广，是监利及洪湖地区成为革命根据地摇篮的重要原因。贺龙曾感叹‘好一片水泊梁山’。”监利县延安精神研究会常务理事熊传甫介绍。不久，贺龙和周逸群将当地游击队统一起来，组建工农革命军，以发动荆江两岸的“年关暴动”为契机，点燃了洪湖地区革命斗争的烽火。

连续的武装暴动打击了反动派的气焰，鼓舞了群众的斗志，锻炼了监利的党组织和党员。眼看革命形势大好，贺龙等主要将领迅速开辟了湘鄂西和洪湖两个革命根据地，并成立了中国工农红军第四军(后改称红二军)和洪湖游击大队。1928年5月20日，段德昌率领洪湖游击大队，与中鄂特委武装会合，一举攻克峰口。

老街上，老人们围坐在门槛边唠嗑，腌渍的酱菜在竹筛中一字排开，当地居民似乎早已习惯了这条街的今昔，但一提及贺龙、周逸群等人，就立刻来了精神。

周老嘴湘鄂西革命根据地纪念馆对面，一位老人正坐在缝纫机前做衣裳。老人叫李林琳，今年68岁，自出生起就一直在老街生活。“我就是在贺龙的房间里出生的！”李林琳指着纪念馆对青年寻访团成员们说，60多年前，纪念馆还是普通民居，她和父母曾在这里生活过。“我出生晚，那些革命故事都是我婆婆说给我听的。”李林琳向记者分享了让她印象最深的事情：“婆婆16岁时亲眼见过贺龙。当时，老总骑着一匹大白马，嘴里含着短烟，样貌十分威严。贺龙身边士兵的马镫都是用绳子编的，他的是用铁打的。后来她才知道贺龙是带领群众闹革命的红军将领。”

提及细节，老人家显得特别自豪，“我常把这些故事讲给孙女听。”



崔琪后人寻觅祖辈足迹：

留得精神在，教我后辈人



为了中国革命的胜利，仅监利一县，就有45万热血儿女参军参战，15万红军将士和革命群众在此长眠。“先烈丰碑立楚地，革命精神耀千秋”，是家乡人民对英雄的告慰。“砍头不要紧，革命意志坚；留得精神在，教我后辈人。”这是革命烈士崔琪在遭受迫害时留下的最后一句话。彼时，崔琪担任湘鄂西苏区党政领导人，年仅33岁。

恰逢长征胜利80周年，崔琪孙女崔红英、孙女婿朱芳清同记者来到周老嘴街，一起拜访、缅怀祖父的足迹。走过曾受战火侵袭的土地，抚摸曾留有祖父体温的床沿，看着祖父曾伏案沉思的木桌……所有的记忆都鲜活起来。

参观周老嘴湘鄂西革命根据地纪念馆时，两人还不时地同馆内工作人员进行交流。“你看，这里标注了他的本名崔品炎，崔琪是贺龙给他起的名字”，“这张画像是爷爷现存最清晰的图像了”，“以前没有钉子，都是这种木榫结构造的床”……从口述历史到亲眼见证，崔红英和朱芳清对和爷爷有关的一切有着浓厚兴趣，同时也被崔琪威武不能屈的革命气节所感染。

崔琪参加革命时年纪尚小，凭着“思维强，一打起仗来就拼命”的冲劲，从一名交通员一步步成长为湘鄂西省委书记、中华苏维埃共和国临时中央政府执行委员。任职期间，他多次参加武装斗争，与周逸群、段德昌、贺龙等人结下了深厚的革命情谊。

1932年5月，受党内“左”倾冒险路线的影响，根据地作战能力严重受挫。同时，又遭遇敌军十九师的“清湖围剿”，崔琪所带领的游击队在磨盘洲被敌军包围。危急关头，崔琪决定背水一战。然而，敌我力量悬殊，虽有茂密的芦苇荡作掩护，却难敌湖区外武器精良的敌军。

激战过后，游击队损失惨重，崔琪不屈服于敌人的拷问，遭残暴处决。崔琪牺牲时，儿子年仅9岁。



探访柳直荀纪念馆

魂魄托日月，肝胆映山河



“我失骄杨君失柳，杨柳轻飏直上重霄九。问讯吴刚何所有，吴刚捧出桂花酒。寂寞嫦娥舒广袖，万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎，泪飞顿作倾盆雨。”从柳直荀纪念馆出来，青年寻访团成员、中南财经政法大学副教授项晨光不由得吟唱起来。“听说1977年恢复高考，那年的古诗文默写就是考的这首词。”

柳直荀纪念馆三楼，寻访团成员们看到了毛泽东写下这首《蝶恋花·答李淑一》的影印图片。字体遒劲有力，诗文中还留有用浓墨圈点和修改的痕迹，激动之情可见一斑。

1914年，16岁的柳直荀在湖南求学期间结识了毛泽东，两人逐渐从相知、相交并成为挚友。在日后的革命斗争中，柳直荀还襄助周恩来打响了南昌起义，同贺龙创建苏区和红二军团，为长征和中国革命的胜利打下了基础。

成先凤是监利县逸群小学副校长，同时也是柳直荀烈士纪念园的志愿讲解员。“革命老区的宣传需要人人出力，特别是讲解工作，十分重要，我和另一名老师自告奋勇，当上了义务讲解员。”她说，“虽然没有经过系统培训，但作为教师，在普通话和口语表达上还是有优势的。”从今年元月至今，成先凤已接待游客近6000人。

如今，柳直荀烈士纪念园已成为集历史文化、红色文化和旅游文化为一体，对人民群众进行爱国主义教育和革命传统教育的重要基地和课堂。广场中央，湘鄂西革命烈士纪念碑高高耸立，后方石碑上刻满了为革命事业牺牲的烈士名单。

“魂魄托日月，肝胆映山河；正气留千古，丹心照万年”，是牺牲在此的烈士们的真实写照。



“原来红军离我这么近！”



在监利县军队离休退休干部休养所，寻访团拜访了红军遗属高玉娥女士。见到我们，这位85岁高龄、当过红军卫生员的老人连忙从床上爬起来，热情地招呼我们坐下。

高玉娥的丈夫高庆云曾是中国人民解放军二级红星功臣，先后参加了游击战争、长征、抗日战争和解放战争，在枪林弹雨中出生入死，战功卓越。

1931年，年仅17岁的高庆云投身革命事业，在共产党领导的游击队中担任通信员。不久后，又调任红三军八师警卫营四连通信员。长征期间，高庆云担任司令部通信员，爬雪山、过草地，历经艰难困苦，最终随红军胜利到达陕北。

长征胜利后，高庆云又投入到抗日战争和解放战争中。

2006年10月，高庆云病逝于武汉，享年93岁。

相谈甚欢，老人从房间里拿了两包“宝贝”给寻访团。两个包裹被老人用布料裹得严严实实，单是将布料拆开都花了些功夫。打开一看，原来是高庆云老人生前的照片和功勋章，包括1949年开国庆典和庆祝抗战胜利60周年的纪念章。“本来还能有抗战胜利70周年的，不过老高去世了。”说起这些，老人眼中闪过一丝遗憾。“这里还不是全部，孩子们都爱拿着把玩，被拿走了好些个。”高玉娥说。

高玉娥的儿子告诉记者，由于腿脚不便，高玉娥很少下楼走动，平日里也很低调。这次简短的拜访，让青年寻访团受益良多。一位同行的工作人员不禁感叹：“我就在附近上班，第一次知道原来红军离我这么近。”高玉娥听闻后笑道：“欢迎你常来玩。”



让湘鄂西精神激励更多人



“想不到咱们湖北还有这么一处革命遗址群，想不到周老嘴把这些建筑保存得这么好。”从周老嘴街出来，寻访团成员们感叹两个“想不到”。

近年来，周老嘴镇红色旅游产业亮点纷呈。2012年，央视专题拍摄《中国古镇周老嘴：特殊记忆》，全方位多视角推介红色周老嘴；2013年，周老嘴成功创建国家3A级旅游景区；2014年，“红二代”重走周老嘴，寻找先辈的革命足迹；2015年，周老嘴旅游景区接待游客数量突破80万人次。

如今，周老嘴镇正申报国家4A级景区。如何提高周老嘴在全国红色教育基地的知名度，怎样让年轻人自发喜欢上革命故事，接受革命传统教育，成为当前周老嘴发展红色旅游经济的最大课题。“革命知识不仅需要细致的讲解，我们更希望能通过情景还原让孩子们走进革命故事，增强互动性和体验感。”寻访团中的企业家代表，武汉领潮教育集团董事长赵巧芸透露，“我和朋友们正搭建一个平台，打算以动漫人物为载体，搭配革命故事帮助孩子们培养红色情怀。”“遗忘意味着背叛！”寻访团成员、仙桃市公安局刑事警察支队重案侦查大队张志阔表示，将时刻以先烈的精神激励自己。“在我的工作中，每个案件都相当于一场战役，破案时需要那种顽强、拼搏和不放弃的精神，这和先烈们的意志是一脉相承的。”“什么是‘湘鄂西精神’？周老嘴给出了响亮的回答：湘鄂西精神就是传承英烈们为中华民族的独立解放而英勇奋斗、不怕牺牲的精神；忠于党、忠于人民的精神；全心全意为人民服务、吃苦耐劳、坚贞不屈的坚强意志。”成先凤说。





