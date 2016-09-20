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美国17日发生的三起袭击事件再次震动美国本土。分析人士认为,这一连串袭击发生在美国总统竞选白热化之际,无疑给大选增添了更多不确定因素,两名总统候选人在反恐问题上的主张将受到更多关注。



“一日三袭”震惊美国

美国新泽西州一场由美国海军陆战队发起的慈善长跑活动17日遭遇惊险一刻:长跑路线沿途一个塑料垃圾桶中隐藏的一枚管式炸弹发生爆炸,但由于活动开始时间延迟,没有造成人员伤亡。美国官方称,这有可能是一起有预谋的袭击事件。

17日晚,纽约市曼哈顿切尔西区23街第六大道和第七大道之间发生爆炸,造成29人受伤。纽约州州长科莫18日称,曼哈顿爆炸案是恐怖主义行为,但目前尚未有证据显示国际恐怖组织介入此次爆炸事件,也未查明袭击者的动机。

此外,明尼苏达州圣克劳德一家购物中心17日晚发生持刀伤人事件,共造成9人受伤,嫌疑人被击毙。联邦调查人员目前按“恐怖主义行为”对此事件展开调查。

据联邦调查人员介绍,地域上较近的新泽西爆炸案和纽约市爆炸案中使用的炸弹装置相似,但目前尚无法确认两起案件之间是否有关联。

一天内发生三起疑似恐怖袭击,牵动了美国社会的敏感神经。



“独狼式”袭击威胁加剧

第71届联合国大会系列会议即将在纽约召开。因此,袭击发生后纽约警方如临大敌,随即宣布进一步加大公共交通以及公共场所的安保力度。“9·11”事件后,尽管美国政府为保护本土免受大规模恐袭,情报搜集及安全措施可谓做到极致,但新崛起的“伊斯兰国”极端组织利用互联网等手段散播极端理念、招募成员。受此影响,恐袭方式从过去主要由恐怖组织策划实施,转变为由受到蛊惑的个人发动袭击,而这种“独狼式”袭击更加难以防范。

美国国土安全部部长约翰逊在今年“9·11”事件15周年之际接受美国媒体采访时坦承,尽管类似“9·11”那样大规模、有组织的袭击已经很难再发生在美国,但“独狼式”袭击的威胁正在日益加剧。他证实,美国联邦调查局目前在美国50个州都有正在进行的涉恐调查。



反恐主张影响选情走向

观察人士认为,此次美国总统竞选期间,大大小小的袭击事件不断,反恐话题在候选人竞选政策中的分量也愈发凸显。奥兰多市夜总会枪击案发生后,民主党总统候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普均很快发表了对反恐问题的看法,并互相攻击对方的反恐政策。

希拉里一直以来在打击“伊斯兰国”策略上与奥巴马政府高度一致,强调将加大情报搜集力度,依靠空袭协助伊拉克和叙利亚的地面武装力量打击“伊斯兰国”。希拉里的反恐主张长久以来被共和党人指责不够强硬。皮尤研究中心最新民调结果也显示,近一半美国人认为美国政府在保护美国国土安全、打击恐怖主义问题上做得不够。

共和党总统候选人特朗普尽管在移民和反恐问题上立场强硬,充分迎合了部分美国民众不断加深的不安全感,但其反恐政策具有强烈的孤立主义和排外主义色彩,也引发较大争议。

近期民调显示,有超过40%的美国人自称为无党派独立人士,而这些人中又有四成对美国政府的反恐力度感到不满。眼下,美国大选即将进入最后冲刺阶段,而袭击事件接连发生,不管是希拉里还是特朗普,都面临能否拿出更有效反恐政策的巨大压力。

（据新华社华盛顿18日电）





