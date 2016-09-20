《胡锦涛文选》出版发行坚持用发展着的理论指导发展着的实践公安部曝光百家重大火灾隐患单位昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠李克强出席联大系列高级别会议图文：山水之城的嬗变图文：一日三袭搅动美国大选难民和移民问题峰会通过政治宣言
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 第7版 时事
·《胡锦涛文选》出版发行
·坚持用发展着的理论指导发展着的实践
·公安部曝光百家重大火灾隐患单位
·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠
·李克强出席联大系列高级别会议
·图文：山水之城的嬗变
·图文：一日三袭搅动美国大选
·难民和移民问题峰会通过政治宣言
湖北日报电子版
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7 时事 2016.9.20 星期二
李克强出席联大系列高级别会议
    湖北日报讯 据新华社纽约18日电 应联合国秘书长潘基文邀请，国务院总理李克强于当地时间18日下午乘专机抵达纽约肯尼迪国际机场，出席第71届联合国大会系列高级别会议。李克强总理夫人程虹同机抵达。
    李克强表示，今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位45周年。中国是联合国各项事业的积极支持者，作为联合国安理会常任理事国，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，积极参与联合国的有关工作。中国愿同与会各方一道，为更好应对全球性挑战、促进世界的和平与发展贡献力量。
    在纽约期间，李克强将出席第71届联合国大会一般性辩论，主持可持续发展主题座谈会，出席联大解决难移民大规模流动问题高级别会议以及难民问题领导人峰会，会见联合国秘书长潘基文及与会部分国家领导人。李克强还将同美国总统奥巴马举行双边会见，并出席纽约经济俱乐部举行的对话活动。


   
　