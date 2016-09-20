查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·《胡锦涛文选》出版发行 ·坚持用发展着的理论指导发展着的实践 ·公安部曝光百家重大火灾隐患单位 ·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 ·李克强出席联大系列高级别会议 ·图文：山水之城的嬗变 ·图文：一日三袭搅动美国大选 ·难民和移民问题峰会通过政治宣言 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 《胡锦涛文选》出版发行 · 坚持用发展着的理论指导发展着的 · 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 · 昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 · 李克强出席联大系列高级别会议 · 图文：山水之城的嬗变 · 图文：一日三袭搅动美国大选 · 难民和移民问题峰会通过政治宣言 7 时事 2016.9.20 星期二 李克强出席联大系列高级别会议 湖北日报讯 据新华社纽约18日电 应联合国秘书长潘基文邀请，国务院总理李克强于当地时间18日下午乘专机抵达纽约肯尼迪国际机场，出席第71届联合国大会系列高级别会议。李克强总理夫人程虹同机抵达。

李克强表示，今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位45周年。中国是联合国各项事业的积极支持者，作为联合国安理会常任理事国，坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，积极参与联合国的有关工作。中国愿同与会各方一道，为更好应对全球性挑战、促进世界的和平与发展贡献力量。

在纽约期间，李克强将出席第71届联合国大会一般性辩论，主持可持续发展主题座谈会，出席联大解决难移民大规模流动问题高级别会议以及难民问题领导人峰会，会见联合国秘书长潘基文及与会部分国家领导人。李克强还将同美国总统奥巴马举行双边会见，并出席纽约经济俱乐部举行的对话活动。





