查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·《胡锦涛文选》出版发行 ·坚持用发展着的理论指导发展着的实践 ·公安部曝光百家重大火灾隐患单位 ·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 ·李克强出席联大系列高级别会议 ·图文：山水之城的嬗变 ·图文：一日三袭搅动美国大选 ·难民和移民问题峰会通过政治宣言 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 《胡锦涛文选》出版发行 · 坚持用发展着的理论指导发展着的 · 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 · 昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 · 李克强出席联大系列高级别会议 · 图文：山水之城的嬗变 · 图文：一日三袭搅动美国大选 · 难民和移民问题峰会通过政治宣言 7 时事 2016.9.20 星期二 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 湖北日报讯 据新华社电 为推动重大火灾隐患的整改工作，公安部于19日集中曝光北京市大兴区龙瑞超旧货市场、天津开发区中建大厦、上海人民印刷八厂等100家重大火灾隐患单位。

公安部消防局有关负责人介绍，此次被点名曝光的单位均为严重影响公共安全、发生火灾后易造成人员伤亡的重大火灾隐患单位。其中，各类商场市场23家，劳动密集型企业16家，宾馆饭店14家，医院、学校、养老院22家，共占总数的75％。





