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·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠
·李克强出席联大系列高级别会议
·图文：山水之城的嬗变
·图文：一日三袭搅动美国大选
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公安部曝光百家重大火灾隐患单位
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昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠
·
李克强出席联大系列高级别会议
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图文：山水之城的嬗变
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图文：一日三袭搅动美国大选
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难民和移民问题峰会通过政治宣言
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时事
2016.9.20 星期二
公安部曝光百家重大火灾隐患单位
湖北日报讯 据新华社电 为推动重大火灾隐患的整改工作，公安部于19日集中曝光北京市大兴区龙瑞超旧货市场、天津开发区中建大厦、上海人民印刷八厂等100家重大火灾隐患单位。
公安部消防局有关负责人介绍，此次被点名曝光的单位均为严重影响公共安全、发生火灾后易造成人员伤亡的重大火灾隐患单位。其中，各类商场市场23家，劳动密集型企业16家，宾馆饭店14家，医院、学校、养老院22家，共占总数的75％。