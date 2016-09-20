查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·《胡锦涛文选》出版发行 ·坚持用发展着的理论指导发展着的实践 ·公安部曝光百家重大火灾隐患单位 ·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 ·李克强出席联大系列高级别会议 ·图文：山水之城的嬗变 ·图文：一日三袭搅动美国大选 ·难民和移民问题峰会通过政治宣言 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 《胡锦涛文选》出版发行 · 坚持用发展着的理论指导发展着的 · 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 · 昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 · 李克强出席联大系列高级别会议 · 图文：山水之城的嬗变 · 图文：一日三袭搅动美国大选 · 难民和移民问题峰会通过政治宣言 7 时事 2016.9.20 星期二 人民日报发表社论祝贺《胡锦涛文选》出版发行 坚持用发展着的理论指导发展着的实践 湖北日报讯 伟大的事业需要科学的理论，科学的理论指引伟大的事业。《胡锦涛文选》的出版发行，是我们党和国家政治生活中的一件大事。《胡锦涛文选》是马克思主义中国化的重大成果，是学习贯彻中国特色社会主义理论体系的生动教材，为我们坚持用发展着的理论指导发展着的实践、不断夺取中国特色社会主义新胜利提供了强大思想武器，为正在决战决胜全面小康的全党全国人民注入了强大精神动力。

党的十八大强调，科学发展观是中国特色社会主义理论体系最新成果，是中国共产党集体智慧的结晶，是指导党和国家全部工作的强大思想武器，同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一道，是党必须长期坚持的指导思想。《胡锦涛文选》集中反映了我们党坚持把马克思主义基本原理同当代中国实际和时代特征相结合创造性提出的一系列重大理论成果，全面展示了科学发展观孕育、形成、发展的历史过程，是学习贯彻科学发展观的最好教材。以习近平同志为总书记的党中央作出编辑出版《胡锦涛文选》的决定，就是贯彻落实党的十八大精神的重大举措。

科学的理论产生于发展着的实践，又指导着发展的实践。胡锦涛同志是科学发展观的主要创立者。党的十六大后的10年里，以胡锦涛同志为总书记的党中央团结带领全党全国各族人民坚持和发展中国特色社会主义，依靠人民战胜一系列重大挑战，推动改革开放和社会主义现代化建设取得新的重大成就，积累了宝贵经验。《胡锦涛文选》生动记录了这一历史进程，科学总结了这些宝贵经验，内容涉及经济、政治、文化、社会、生态等各领域，涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各方面，系统阐述了科学发展观的一系列重大观点，进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义和建设什么样的党、怎样建设党的问题，创造性回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题。《胡锦涛文选》收入了胡锦涛同志具有代表性、独创性的重要著作242篇。这些内容丰富、内涵深刻的篇章，充分反映了胡锦涛同志作为马克思主义政治家的远见卓识、政治智慧、领导才能，充分体现了胡锦涛同志作为马克思主义者的求真务实精神和巨大理论勇气，充分展现了胡锦涛同志为党和人民事业作出的杰出贡献和心系人民的真挚情怀。我们要学习胡锦涛同志的战略思想和理论观点，学习他与时俱进的马克思主义理论品格、实践品格和严谨求实的科学态度，推动改革开放和社会主义现代化建设不断取得新的更大成就。

马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路。95年来，我们党之所以能够完成近代以来各种政治力量不可能完成的艰巨任务，就在于始终把马克思主义这一科学理论作为自己的行动指南，并坚持在实践中不断丰富和发展马克思主义。在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的历史征程上，全党全国各族人民要紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，协力同心，攻坚克难，努力向历史、向人民交出新的更加优异的答卷。

（新华社北京19日电 载20日《人民日报》）





