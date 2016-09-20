查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·《胡锦涛文选》出版发行 ·坚持用发展着的理论指导发展着的实践 ·公安部曝光百家重大火灾隐患单位 ·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 ·李克强出席联大系列高级别会议 ·图文：山水之城的嬗变 ·图文：一日三袭搅动美国大选 ·难民和移民问题峰会通过政治宣言 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 《胡锦涛文选》出版发行 · 坚持用发展着的理论指导发展着的 · 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 · 昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 · 李克强出席联大系列高级别会议 · 图文：山水之城的嬗变 · 图文：一日三袭搅动美国大选 · 难民和移民问题峰会通过政治宣言 7 时事 2016.9.20 星期二 《胡锦涛文选》出版发行 湖北日报讯 据新华社电 中共中央文献编辑委员会编辑的《胡锦涛文选》第一卷、第二卷、第三卷已由人民出版社出版，20日起在全国发行。

胡锦涛同志是党的十六届、十七届中央委员会总书记，是科学发展观的主要创立者。《胡锦涛文选》收入胡锦涛同志在1988年6月至2012年11月这段时间内具有代表性、独创性的重要著作242篇，很大一部分是第一次公开发表。《胡锦涛文选》是马克思主义中国化的重大成果，是学习贯彻中国特色社会主义理论体系的生动教材。文选的出版发行，是党和国家政治生活中的一件大事，具有重大的现实意义和深远的历史意义。《胡锦涛文选》充分反映了胡锦涛同志作为马克思主义政治家的远见卓识、政治智慧、领导才能，充分体现了胡锦涛同志作为马克思主义者的求真务实精神和巨大理论勇气，充分展现了胡锦涛同志为党和人民事业作出的杰出贡献和心系人民的真挚情怀。我们要学习胡锦涛同志的战略思想和理论观点，学习他与时俱进的马克思主义理论品格、实践品格和严谨求实的科学态度，推动改革开放和社会主义现代化建设不断取得新的更大成就。





