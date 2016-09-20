查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 特别报道 ·图文：网络安全科学家获奖百万元 ·图文：2016年网络安全优秀人才 ·图文：用可信计算为网络构建主动免疫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：网络安全科学家获奖百万元 · 图文：2016年网络安全优秀人 · 图文：用可信计算为网络构建主动 6 特别报道 2016.9.20 星期二 图文：2016年网络安全优秀人才 湖北日报讯 密码巾帼英雄 王小云

（记者 孙文 摄）

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清华大学高等研究院教授，清华大学密码理论与技术研究中心主任，中国密码学会副理事长



王小云从事密码理论与密码数学问题研究，是国内密码学体系的核心建设者。作为科学界的巾帼英雄，她率领几位女科研人员组成的团队，曾破解了包括MD5和SHA-1在内的5个国际通用的哈希函数算法，动摇了哈希函数设计的理论根基，震惊世界密码界。MD5由图灵奖获得者Rivest设计，SHA-1由美国国家标准技术所NIST与安全局NSA设计，两大算法是电子签名等众多密码系统的核心技术。

王小云介绍，她曾花了3年时间，在密码算法中破解了一个96次的方程，这个方程即使连世界上最先进的计算机都写不出来，但它是真实存在的，设计者通过一个96次的方程来保证密码的安全性。她必须从方程中找出蛛丝马迹，恢复秘钥，继而将密码破解。



网络安全领军人 云晓春



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工信部国家计算机网络应急技术处理协调中心副主任兼总工程师

云晓春长期工作在网络安全的第一线，是我国网络安全科技与工程领域的领军人才。

近年来，针对我国网络安全的攻击行为持续升级，亟须构建国家级网络安全技术平台以维护国家网络空间主权。2007年起，云晓春坚持探索创新网络安全技术，主持研制了国家网络安全系列平台，使我国具备了国家级网络安全防御能力，并在历次国家重大活动的安全保障中发挥了不可替代的作用。

作为技术带头人，他建立完善了我国网络安全应急处置协作体系，有效应对全球性网络安全威胁，维护了我国互联网的平稳运行，打造了一支百余人的网络安全核心技术团队，该队伍先后数十人次荣获国家级、省部级奖励，承担了数十项国家重大科研项目。作为博士生导师，他指导培养了博士生和硕士生38人。



网络安全播种者 段海新



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清华大学网络科学与网络空间研究院研究员，网络与信息安全实验室主任，中国教育和科研网应急响应组 CCERT负责人

近 20年来，段海新一直工作在网络安全科研和教学第一线，承担了国家自然科学基金、973、863等多项课题，带领团队发现了互联网协议中域名系统、内容分发网络和Web协议等若干重大安全漏洞并提出了解决方案。他长期从事互联网安全检测与应急响应，检测黑色产业、打击网络犯罪，为国家网络安全做出了重要贡献；他从事网络安全教学十多年，注重培养学生的实践和创新能力，对我国网络安全人才培养发挥了重要作用。



随时与黑客作战 荆继武

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中科院信息工程研究所副所长，总 工 程师，中科院数据与通信保护研究教育中心主任

在生活中，荆继武还是不折不扣的网购达人，经常用手机支付。为了安全，他准备了两部手机，一部仅用于打电话和发短信，另一部则用于上网和安装 APP等。他说，这样做，银行的确认短信、交易确认码等，不会被互联网病毒截获，手机内的通讯录等个人信息也不会因为连接互联网被盗。

荆继武长期从事系统安全、电子认证、密码工程等方面的研究工作，先后主持和参加了国家973计划、国家863计划重点项目、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重大计划等项目研究，获国家科技进步一等奖一项、二等奖两项。

在网络世界里与黑客作战，是他的重要任务。他说，黑客寻找各种系统漏洞，而网络专家要做的就是不断“巡逻”，补上漏洞让系统无懈可击。



国防一等功臣 季新生

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解放军信息工程大学信息技术研究 所 教授、博士生导师，一等功臣

季新生的主要研究方向为空间信息网络可信可靠传输技术，参加研制了国产首台大型程控交换机“04机”，率队攻关业界首套全IP移动通信系统，从计费软件、信令协议到通信网络安全，主持完成了多项国家863计划重点课题等科技攻关任务，取得了一系列创新成果，为国防和军队信息化建设作出了突出贡献。先后获国家科技进步奖创新团队奖1项、国家科技进步一等奖3项，拥有17项国家及国防发明专利。

作为国家自然科学基金创新研究群体的带头人，以及国家“2011”计划无线通信技术协同创新中心移动通信安全方向的首席科学家，他目前主要致力于开展具备内生安全能力的5G网络架构研究，期望为互联网和移动互联网等网络安全作出新的贡献。



专注威胁检测 肖新光



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哈尔滨安天实验室创始人、技术负责人、教授级高级工程师

从7个人3台电脑起步，艰苦创业16年，肖新光一直率领安天专注于威胁检测核心引擎的自主研发。目前，安天实验室已成长为国内威胁检测防御领域的技术领导厂商，产品服务辐射全球多个国家和地区。

肖新光突破性提出了细粒度可嵌入反病毒引擎的思路。安天引擎为全球超过40家IT厂商和安全厂商提供威胁检测，覆盖超过10万台防火墙设备和2亿部手机。

在他的带领和培养下，安天成长出潘宣辰等一批优秀青年专家，在移动安全威胁等领域取得了获得AV-TEST年度奖项等为国际产业界关注的技术成果。他带领安天分析小组，对方程式、白象等一批境外对我机构的高级持续性威胁事件，进行了分析响应和深度挖掘，为我国应对相关风险，积累了经验。



为G20峰会网络安全提供支撑 范渊

（记者 孙文 摄）



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杭州安恒信息技术有限公司董事长兼CEO

范渊曾在美国硅谷国际著名安全公司从事多年的技术研发和项目管理，对WEB应用安全、数据库安全等领域有着极深的研究，是第一个登上全球顶级信息安全大会——美国“黑帽子”大会演讲的中国人。

2007年，范渊回国创办安恒信息，至今已成为国内WEB安全、数据库安全、云计算安全、大数据态势感知的领导品牌，并成为北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、两届世界互联网大会、G20杭州峰会网络安全保障核心支撑单位。

安恒信息因其创新技术和产业能力，连续两次入选全球网络安全企业500强。范渊多次承担发改委、公安部、工信部、科技部等国家级重大科技专项，拥有数十项发明专利，并入选国家“千人计划”特聘专家。



网络刑侦一级警监 顾坚



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公安部网络安全保卫局巡视员，一级警监

作为公安部网安局总工程师，顾坚组织并参与了各类网络侦查装备的研制工作，组织规划实施了“十五”国家科技攻关计划、“十一五”国家科技支撑计划中的“打击计算机犯罪侦查技术研究”等多项国家级重点科研项目。三次获得国家科技进步二等奖。

作为公安部网安局负责网络刑事案件侦办工作的副局长，顾坚组织全国公安机关网安部门对网络黑客、网络赌博、网络诈骗、网络传播淫秽色情、网上侵犯公民个人信息等各种涉网违法犯罪活动进行持续不断的打击，侦破了一批大要案件，有效地维护了网络安全秩序，净化了网络环境。

作为联合国信息安全问题政府专家组中国代表团成员，顾坚曾多次赴联合国与各国专家共同制定“全球信息安全合作框架”，推动信息安全国际合作开展。在公安部工作期间，荣获个人一等功1次，二等功1次，三等功3次。



国家漏洞库专家 郑文彬



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北京奇虎科技有限公司核心安全事业部总经理

年仅29岁的郑文彬，是此次表彰中最年轻的优秀网络安全人才。

他来自被业界称为“东半球最强白帽子军团”的360安全创新中心旗下伏尔甘团队，是国家漏洞库（CNNVD）特聘专家，全球知名安全专家，在Windows安全，恶意软件检测和防御，安全漏洞分析、挖掘和利用，逆向工程等领域有超过十年的经验和丰富的成果。他带领的安全研究团队，获得过微软、谷歌、苹果、Adobe、特斯拉等官方漏洞致谢上百次，并多次在全球黑客大赛中夺冠。“除了个人努力和天赋，公司的安全环境、安全价值观和人才体系对于个人成长也非常关键。”郑文彬称，目前我国的网络安全学科建设刚刚开始，网络安全人才缺口很大，而网络安全教育处于起步阶段，除了学校教育，安全企业和安全机构应该在此过程中发挥更大作用。



2016年网络安全

优秀教师

●北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师、党委书记 刘建伟

●信息工程大学网络空间安全学院教授、博士生导师，密码学和网络空间安全学科带头人，国务院网络空间安全学科评议组成员 祝跃飞

●四川大学网络空间安全研究院常务副院长、博士生导师 陈兴蜀

●北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师 崔宝江

●西安电子科技大学信息保密研究所所长、ISN国家重点实验室先进编码技术研究中心主任 胡予濮

●清华大学电子系和清华信息科学技术国家实验室教授、博士生导师、副所长 黄永峰

●上海交通大学信息安全工程学院教授、博导、副院长 邱卫东

●北京交通大学研究生院副院长 刘吉强



采访整理：记者 李墨未署名照片为资料图片





