查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 特别报道 ·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才 ·网购咋付钱？刷脸！ ·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才 ·图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全 ·您的个人网络信息受国家法律保护 ·保护用户信息安全通信运营商各有妙招 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 武汉亿元招募全球网络安全顶尖人 · 网购咋付钱？刷脸！ · 图文：组织攻防大赛让黑客成为正 · 图文：专业“抓虫”协助提升物联 · 您的个人网络信息受国家法律保护 · 保护用户信息安全通信运营商各有 5 特别报道 2016.9.20 星期二 保护用户信息安全通信运营商各有妙招 湖北日报讯 （记者刘天纵）昨日，第三届国家网络安全宣传周在武汉开幕。在同期开展的网络安全博览会上，与老百姓朝夕相处的通信运营商，为了用户通信安全也是蛮拼的。

在中国联通展台，公司推出了全国独家防欺诈提醒公益服务，即联通手机用户无需订购、完全免费，中国联通监测中心发现诈骗行为后，会主动通过短信、电话方式提醒用户。该项业务于今年5月初在北京、上海、广东、浙江、河南5省市试点，为用户挽回潜在经济损失超过1.5亿元。据展台工作人员透露，湖北用户会很快享受到此项业务。“改号诈骗电话”让人头疼不已。中国移动展台工作人员介绍，该公司将在湖北开展“主叫（拨出电话）白名单”稽核检查，按照“国际拦截、网间联动+封堵、网内严打”的原则，对违规改号行为予以重拳打击。

DDOS攻击是当前互联网最主要的安全威胁之一。DDOS攻击是瞬间大量访问请求涌向某个服务器或某几个服务器，超过服务器承受的范围，使服务器和网络瘫痪。攻击目标主要集中在电子商务、在线金融、游戏娱乐等领域。

针对此问题，中国电信推出运营商级网络安全产品“云堤”，当DDOS攻击如洪水猛兽般进攻服务器时，“云堤”能够为客户提供攻击实时监控，并具备承受单次超过400G的攻击能力，属于全球顶尖网络抗压能力。





