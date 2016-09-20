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保护用户信息安全通信运营商各有
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特别报道
2016.9.20 星期二
保护用户信息安全通信运营商各有妙招
湖北日报讯 （记者刘天纵）昨日，第三届国家网络安全宣传周在武汉开幕。在同期开展的网络安全博览会上，与老百姓朝夕相处的通信运营商，为了用户通信安全也是蛮拼的。
在中国联通展台，公司推出了全国独家防欺诈提醒公益服务，即联通手机用户无需订购、完全免费，中国联通监测中心发现诈骗行为后，会主动通过短信、电话方式提醒用户。该项业务于今年5月初在北京、上海、广东、浙江、河南5省市试点，为用户挽回潜在经济损失超过1.5亿元。据展台工作人员透露，湖北用户会很快享受到此项业务。“改号诈骗电话”让人头疼不已。中国移动展台工作人员介绍，该公司将在湖北开展“主叫（拨出电话）白名单”稽核检查，按照“国际拦截、网间联动+封堵、网内严打”的原则，对违规改号行为予以重拳打击。
DDOS攻击是当前互联网最主要的安全威胁之一。DDOS攻击是瞬间大量访问请求涌向某个服务器或某几个服务器，超过服务器承受的范围，使服务器和网络瘫痪。攻击目标主要集中在电子商务、在线金融、游戏娱乐等领域。
针对此问题，中国电信推出运营商级网络安全产品“云堤”，当DDOS攻击如洪水猛兽般进攻服务器时，“云堤”能够为客户提供攻击实时监控，并具备承受单次超过400G的攻击能力，属于全球顶尖网络抗压能力。