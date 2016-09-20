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 第5版 特别报道
·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才
·网购咋付钱？刷脸！
·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才
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湖北日报电子版
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5 特别报道 2016.9.20 星期二
生物识别技术成支付新潮
网购咋付钱？刷脸！
    湖北日报讯 记者 李墨

    过去，人们购物用现金付钱；后来，变成用信用卡；现在，付款直接刷手机。
    而未来呢，啥都不用掏，直接刷脸——昨日，蚂蚁金服的一套刷脸支付系统，成为本届国家网络安全周上最热门的高科技体验之一。
    一名观众将信将疑地对着手机摄像头，在步骤引导下点点头、眨眨眼，验证“活体面部信息”。当系统识别出用户的人脸特征与身份证等合法证件完全一致时，就能完成支付。
    中国大数据智能算法权威专家、蚂蚁金服集团副总裁陆杰讯介绍，这种人脸验证生物识别技术，本质是利用用户本人的生理特征要素进行身份验证，背后以人脸比对算法为支撑，加上交互式人脸活体采集技术和图像脱敏技术，确保其可靠性，在购物后的支付认证阶段有望通过“刷脸”取代传统密码。
    据统计，过去一年多时间，已经有6000多万用户使用过人脸识别，人脸活体检测防攻击和人脸比对两方面的准确率，均在95%以上，系统每分钟能同时满足1万人以上的身份验证需求。
    去年3月，在德国汉诺威IT博览会开幕式上，马云演示蚂蚁金服的Smile　to　Pay扫脸支付技术，当场“刷”自己的脸给嘉宾买了一套邮票，成为开幕式亮点，瞬间在网上刷屏。支付宝9.0版本也上线了人脸识别的功能，用户在登录、实名认证、找回密码、商家审核、支付风险校验等多个场景都能刷脸。
    今年6月，蚂蚁金服研发出人工智能生物识别机器人“蚂可”，作为全球首创人脸+眼纹双因子认证技术，“蚂可”准确率高达99.5%，远超肉眼识别97%的准确率。即使是长相很像的双胞胎，也能分辨出来。
    陆杰讯说，每天有上亿笔交易在支付宝平台上产生。传统身份验证方法主要是输入密码，而“偷不走”的用户生物特征很可能将取代密码，成为主流的身份验证方式，很多需要用户亲身到场办理的业务，也有可能只需要在电脑或手机前“刷个脸”，即可快速验明“真身”，不必再寻找网点，耗时排队。


   
　