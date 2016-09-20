查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 特别报道 ·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才 ·网购咋付钱？刷脸！ ·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才 ·图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全 ·您的个人网络信息受国家法律保护 ·保护用户信息安全通信运营商各有妙招 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 武汉亿元招募全球网络安全顶尖人 · 网购咋付钱？刷脸！ · 图文：组织攻防大赛让黑客成为正 · 图文：专业“抓虫”协助提升物联 · 您的个人网络信息受国家法律保护 · 保护用户信息安全通信运营商各有 5 特别报道 2016.9.20 星期二 生物识别技术成支付新潮 网购咋付钱？刷脸！ 湖北日报讯 记者 李墨



过去，人们购物用现金付钱；后来，变成用信用卡；现在，付款直接刷手机。

而未来呢，啥都不用掏，直接刷脸——昨日，蚂蚁金服的一套刷脸支付系统，成为本届国家网络安全周上最热门的高科技体验之一。

一名观众将信将疑地对着手机摄像头，在步骤引导下点点头、眨眨眼，验证“活体面部信息”。当系统识别出用户的人脸特征与身份证等合法证件完全一致时，就能完成支付。

中国大数据智能算法权威专家、蚂蚁金服集团副总裁陆杰讯介绍，这种人脸验证生物识别技术，本质是利用用户本人的生理特征要素进行身份验证，背后以人脸比对算法为支撑，加上交互式人脸活体采集技术和图像脱敏技术，确保其可靠性，在购物后的支付认证阶段有望通过“刷脸”取代传统密码。

据统计，过去一年多时间，已经有6000多万用户使用过人脸识别，人脸活体检测防攻击和人脸比对两方面的准确率，均在95%以上，系统每分钟能同时满足1万人以上的身份验证需求。

去年3月，在德国汉诺威IT博览会开幕式上，马云演示蚂蚁金服的Smile to Pay扫脸支付技术，当场“刷”自己的脸给嘉宾买了一套邮票，成为开幕式亮点，瞬间在网上刷屏。支付宝9.0版本也上线了人脸识别的功能，用户在登录、实名认证、找回密码、商家审核、支付风险校验等多个场景都能刷脸。

今年6月，蚂蚁金服研发出人工智能生物识别机器人“蚂可”，作为全球首创人脸+眼纹双因子认证技术，“蚂可”准确率高达99.5%，远超肉眼识别97%的准确率。即使是长相很像的双胞胎，也能分辨出来。

陆杰讯说，每天有上亿笔交易在支付宝平台上产生。传统身份验证方法主要是输入密码，而“偷不走”的用户生物特征很可能将取代密码，成为主流的身份验证方式，很多需要用户亲身到场办理的业务，也有可能只需要在电脑或手机前“刷个脸”，即可快速验明“真身”，不必再寻找网点，耗时排队。





