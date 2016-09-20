查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·现场 考场 赛场 ·图文：改种瓜蒌 ·罗田打响五大攻坚战 ·广告 ·宜昌力推重建选址部门联审制度 ·嘉鱼速生菜长成“摇钱树” ·郧阳旱区打井人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 现场 考场 赛场 · 图文：改种瓜蒌 · 罗田打响五大攻坚战 · 广告 · 宜昌力推重建选址部门联审制度 · 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” · 郧阳旱区打井人 4 特别报道 2016.9.20 星期二 紧盯灾后重建精准脱贫 罗田打响五大攻坚战 湖北日报讯 （记者星星、通讯员张朝珍、刘世民、李欢）钢材铁块撞击的“银铃曲”，大型机械高速运转的“重低音”，党员干部鼓劲加油的“吆喝腔”，共同演奏出一曲催人奋进的“交响乐”。这是18日上午记者在罗田县凤山镇上石源河村看到的情景。“所有水毁项目已在8月底完工，现在进行的是工程提档升级。石源河两岸11.5公里道路拓宽工程国庆前将全部完工。”村支书王小光介绍，累计投资超过2000万元，经过70多天的施工，河堤加固了、道路拓宽了、安置房建起来了。“小村美起来了，游客多起来了。”

18日，该县召开县乡村三级“千人大会”，吹响灾后重建精准脱贫“五大攻坚战”集结号——

消灭贫困户土坯房攻坚战。累计筹措6000万元项目资金，力争在明年10月前，让1618户倒房户全部迁入新居。目前，融资8.3亿元的易地搬迁项目紧锣密鼓地开展。“每个搬迁点遵循科学规律选址的基础上，还要加强土地流转、技术培训等工作，确保贫困户搬得走、稳得住、能致富。”县委书记汪柏坤强调。

农村公路提档升级攻坚战。对垮岸、掏空、冲毁的农村公路全面提档升级，比如，路面宽度由原来的3.5米统一扩宽到7米。1.8亿元的真金白银投入到全县413个村700多公里的通村主干路建设上，确保明年5月20日前全部完工。

农田水利基本建设攻坚战。分别投资5亿元和1亿元的义水河、新昌河流域综合整治项目全面启动，对63个贫困村安全饮水项目、21座出险水库除险加固项目、3224处“五小”水利工程重建项目，确保明年汛期到来前全面完成。

美丽乡村建设攻坚战。按照“建强一个支部、引进一个老板、流转一片土地、培育一个产业、建成一个景区、致富一方百姓”的“六个一”模式，加快推进50个市级示范村、20个市级精品村的美丽乡村示范点创建。

基层党建攻坚战。真学真做推进“两学一做”学习教育，全面增强基层党组织战斗力。





