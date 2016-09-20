查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 荆州区数字化城管 打通服务社区“最后一公里” 湖北日报讯 （记者罗序文、通讯员吴华）11日8时40分左右，荆州区城管协管员杨柳的手机收到图片信息：关庙广场内环道上，一男子骑着三轮车占道卖瓜。杨柳迅速赶到现场，对该男子进行劝离。

杨柳得到的信息是社区网格信息员发现问题，用手机拍照上传到区数字化城管监督指挥中心平台后，平台通过软件自动把任务分配到杨柳手机上，杨柳处置完成后，又用手机拍照反馈到中心平台审核备案。

这是荆州区数字化城管运行的一个片段。该区城管办副主任许刚介绍，今年3月区城市综合管理委员会办公室成立，邀请专家量身设计软件，投入上千万元打造数字化城管系统。该系统自上月1日正式投入运行，至本月11日按期处置率达85%。专家说，一般数字化城管系统要经过半年以上磨合才能达到这个高度，荆州区短期内能做到这么好，与系统自身创新和配套机制密不可分。

许刚说，这套系统最大亮点就是自动分办。在今年住建部在呼和浩特召开的数字化城管培训研讨会上，有专家指出，自动分办是今后数字化城管的方向。很多城市尽管已使用数字化城管系统，但多数是采用人工分办信息，效率不高。

为了与该系统配套，荆州区将与城管工作相关的26家单位资源进行整合，统一受平台调度；同时将城管职能下放到社区，指定专人负责。这样做，改变了过去城管工作由城管局一家单位单打独斗的局面，同时打通了城管工作延伸到社区的“最后一公里”，形成了部门联动、社会参与的大城管体系新格局。

为了调动各参与单位人员积极性，荆州区还创新城管绩效考核机制，财政拿出经费用于考核，根据积极主动做事的数量和质量进行打分，对积分排名靠前的单位和个人进行奖励。

眼下，荆州正在创建国家卫生城市，城管工作更是繁重。许刚说，这套数字化城管系统帮了大忙，能够快速处理街面诸多问题。9日，荆州市对上月城管工作进行考核讲评，荆州区得到86.95分，较以往大幅提高。许刚信心满满地说：“再经过一段时间磨合，相信荆州区城管工作会走在全市前列。”





