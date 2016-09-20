查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 硒产业总部缘何花落荆门 湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 姜武峰 查甫本



10日，荆门市与南方黑芝麻集团母公司——广西黑五类食品集团签订投资协议，该集团投资20亿元，在荆门建设硒食品产业总部基地，配套建设原料种植基地，发展富硒健康食品全产业链。

作为知名的食品类上市公司，南方黑芝麻集团缘何将富硒板块总部最终放在荆门？



“中国农谷”盯上行业龙头



中国农谷荆门，一直尴尬于没有旗舰型食品类领军企业来提升粮油产品附加值。“功课没少做，先是调研本地粮油加工企业，拜访科研院所，编制食品产业链招商地图，梳理重点企业，瞄准中国500强和上市公司。”荆门市粮食局长周美元说，调研后，将富硒食品产业作为突破口，建立包括富硒大米、富硒豆制品、富硒果蔬等项目库。

去年5月，广西举行“鄂桂粮油产销对接会”，参会的周美元带着京和米业老板何平高，前往南方黑芝麻集团寻求合作。“集团全国布局已结束。”一见面，南方黑芝麻集团投资部投资专员陈新宇就婉拒了荆门客人的请求。

眼看大门关闭，局面冷场，周美元转移话题，谈起荆门富硒土壤，并带来一家企业产品。陈新宇眼睛一亮，拿起小包装仔细端详，疑惑地问：“一般商品大米检测指标仅6项，你这有9项，指标属实吗?”

见陈新宇对富硒产品感兴趣，周美元顺势邀请该公司到荆门考察。之后，南方黑芝麻集团董事长韦清文借出差之际，顺便到京山京和米业考察。

谁曾想，这一考察，反而引出一些麻烦。



合作之路一波三折



考察后，南方黑芝麻集团提出，出资5100万元，控股京和米业。

消息传开，京山粮油加工企业炸了锅。一封封检举信飞往南方黑芝麻集团，内容五花八门：“荆门不是富硒地区”“京和米业都快倒闭了”……

此前很积极的京和米业也打起退堂鼓，“企业一年有上千万利润，过得挺滋润，有必要被别人控股么?”

南方黑芝麻集团也很困惑：当地企业这么抵触，还能去投资?

周美元上门同何平高促膝谈心，仔细解释资本市场的好处。何平高担心的股权等疑团被解答后，决定合作。

周美元陪何平高赶赴广西，草签协议。南方黑芝麻集团聘请两个专业团队，赴荆门调查硒资源分布情况和京和米业财务状况。

随后，南方黑芝麻集团再派第三方产品设计公司赴荆门调研，形成报告称：荆门是重化工城市，硒品牌不强，投资硒产品有风险。

越挫越勇的荆门市粮食局，找到荆门化工产业环评报告，以及荆门生态立市的决议，并筛选出18家硒产品企业供对方选择，把南方黑芝麻集团顾虑一一打消。

今年正月十三，韦清文来到荆门，双方签署战略合作协议。



全面提升合作层次



好不容易引来了龙头，能否全面提升合作领域与范围？周美元在琢磨。

经过沟通，周美元弄清了南方黑芝麻集团一项重要发展目标：今后五年，80%的精力发展富硒全产业链。

能否将其富硒产业总部引到荆门？听完情况介绍后，荆门市委书记别必雄当即表示全力支持南方黑芝麻集团在荆门发展。

荆门的意见迅速反馈到广西，韦清文在董事会上说，荆门如此支持，我们要全力以赴做好硒产业总部基地建设。

今年4月，荆门将南方黑芝麻集团董事一一请来，实地考察。

“蜜月”似很甜蜜，可随后3个月，这份“婚约”又陷入徘徊。

“每次拜访，接待热情，但就是不谈项目。后来才知道，广西巴马也在做硒产业，他们希望项目留在本地。”周美元说。

上月26日，南方黑芝麻集团董事会经过6个小时激烈辩论，最终表决，将富硒产业总部基地选定荆门。





