查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 互联网+促产业升级 汉阳打造国内一流“健康谷” 湖北日报讯 （记者杨然、通讯员刘晶晶）在汉阳龙阳湖畔，一栋24层的大楼刚刚落成。该大楼聚集医药电商、互联网医疗、智能硬件等相关上下游配套企业。未来5年，以此为核心，龙阳湖畔2.76平方公里土地上将建起融合健康服务和信息技术的龙阳湖健康谷。

日前，记者探访才启用的陶家岭健康产业孵化大楼。大楼10楼以上为九州通医药集团旗下多家企业，其中九州通达科技开发公司、健康998电商集团、好药师医药公司等已正式运营；3至9楼为孵化区、加速区和众创空间，仍在装修施工，将入驻年产值100万元至5000万元的互联网医药企业；1楼2楼为商业配套，为入驻企业员工提供生活服务。武汉康维尔医疗科技有限公司是首批入驻该大楼的互联网医疗企业之一，该公司依托雾化吸入治疗网和线下雾化科室，打造线上线下相结合的创新治疗模式。

相隔约1公里，金龙南路的“悦城创新街区”也启动建设。该项目分为创新孵化区、创新加速区和综合配套功能区三大板块，由浙江菜根信息科技有限公司负责运营，可为智慧健康创业团队提供1000个工位。

龙阳湖健康谷区域内原有的部分企业面临搬迁或转型。亿钧玻璃加工厂搬迁后，厂房将改造为隆祥健康信息创新中心；知音茶城数十家茶商将长期与悦城创新街区创业企业比邻而居。茶商付先生说，他的店今年4月才签了5年租约，“创业企业进驻后，我的店也不光是卖茶叶了，会推出些新的服务。”据了解，悦城创新街区所在位置原规划就是知音茶城，龙阳湖健康谷项目启动后，汉阳区停止茶城招商，用剩余面积开建创新街区。

资金和人才正向“健康谷”聚集。据介绍，九州通作为主要发起方成立50亿元规模的湖北长江经济带健康产业基金，并已引进深创投、九鼎投资、民生银行等20家创投机构和金融机构；钟南山等16位院士入驻谷内“大专家”平台，于金明院士在谷内设立院士工作站，武汉首届城市合伙人谷春光博士加盟谷内企业。

汉阳区相关负责人表示，智慧健康将成为该区支柱产业，龙阳湖健康谷正成为带动该区经济增长的新引擎。





