查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 擅自授意单位向村民违规收费 蔡甸一水利站副站长被警告 湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员周昶、段晨晨）18日，武汉市纪委通报称，蔡甸区某水利管理站副站长，在无行政事业收费职能的情况下，向服务范围内的村违规收费，受到行政警告处分。

据蔡甸区纪委办案人员介绍，50岁的李某某是某水利管理站副站长（法人代表），2015年7月入党。2015年3月，该水利站会计员李某在副站长李某某的授意下，借事业经费缺口大为由，以提供技术服务的名义，向服务范围内的9个村各收取2000元技术服务费，合计1.8万元。

同年9月4日，省委巡视组发现该水利站存在无行政事业收费职能，发生违规收费的问题，提出整改要求后，该水利站迅速全额退还了违规收取的1.8万元费用。

办案人员表示，李某某身为干部、单位法人代表，擅自设定收费项目，违反了群众纪律。在调查期间，李某某认识到自己所犯的错误，积极配合调查并及时退还了违规收取的费用。





