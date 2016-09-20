查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 全省农业科技“五个一”行动风生水起 湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员杨文）13日，从在孝感召开的全省农业科技“五个一”行动暨抗灾救灾保目标工作推进会上获悉，我省“五个一”行动风生水起。全省共启动重点研发项目120项，入企132家，进村1051个，建档帮扶4180多户，拟定培养农业科技精英700名，培训农民4.4万人。

农业科技“五个一”，指100项重大农业科技项目研发，与100家以上农业企业深度合作，进驻1000个村进行科技培训和服务，深入1万家农户开展精准扶贫脱贫，培养1000名农业科技精英。我省自3月实施以来，已搭建纵横结合的组织体系，多措并举强力推进。

省农科院在京山石龙镇“中国农谷万亩优质稻示范基地”实施项目，形成了“育、繁、推、加”一体化和示范推广网络化；示范推广“双减”及绿色标准化生产技术项目，在利川等县市打造万亩绿色茶园、高山蔬菜和标准化生产基地等。该院与湖北楚垣集团公司签约技术总承包，开展综合示范；与三友（随州）食品有限公司合建“食用菌精深加工湖北省院共建研发中心”。

“帮万户”方面，在恩施二坡村探索“1121+X”产业精准扶贫模式：一个专家指导一个龙头企业，带领两个专业合作社，发展一个健康蔬菜产业。开设田间学校、田头超市、农技服务信息站，开通远程病虫害诊断、远程同步课堂和微信公众号等，实现了恩施州90个乡镇农技人员、农业专家和广大农户之间的便捷交流。“育千人”方面，襄阳农科院20名科研骨干分别进入国家创新体系和省创新中心创新体系，襄阳市启动的10个领域首席专家中该院占有8个。





