土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国我省妇女人均预期寿命达78.75岁竹溪帮八千贫困户“造血”“最美职工”乐当低碳推广大使图文：酒店自办爱国教育展“十星”党支部怎么评做好第三次农业普查工作全省农业科技“五个一”行动风生水起应城曝光10起“四风”典型案例蔡甸一水利站副站长被警告我省将建百个离岸创新合作经济体
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 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.20 星期二
全省农业科技“五个一”行动风生水起
    湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员杨文）13日，从在孝感召开的全省农业科技“五个一”行动暨抗灾救灾保目标工作推进会上获悉，我省“五个一”行动风生水起。全省共启动重点研发项目120项，入企132家，进村1051个，建档帮扶4180多户，拟定培养农业科技精英700名，培训农民4.4万人。
    农业科技“五个一”，指100项重大农业科技项目研发，与100家以上农业企业深度合作，进驻1000个村进行科技培训和服务，深入1万家农户开展精准扶贫脱贫，培养1000名农业科技精英。我省自3月实施以来，已搭建纵横结合的组织体系，多措并举强力推进。
    省农科院在京山石龙镇“中国农谷万亩优质稻示范基地”实施项目，形成了“育、繁、推、加”一体化和示范推广网络化；示范推广“双减”及绿色标准化生产技术项目，在利川等县市打造万亩绿色茶园、高山蔬菜和标准化生产基地等。该院与湖北楚垣集团公司签约技术总承包，开展综合示范；与三友（随州）食品有限公司合建“食用菌精深加工湖北省院共建研发中心”。
    “帮万户”方面，在恩施二坡村探索“1121+X”产业精准扶贫模式：一个专家指导一个龙头企业，带领两个专业合作社，发展一个健康蔬菜产业。开设田间学校、田头超市、农技服务信息站，开通远程病虫害诊断、远程同步课堂和微信公众号等，实现了恩施州90个乡镇农技人员、农业专家和广大农户之间的便捷交流。“育千人”方面，襄阳农科院20名科研骨干分别进入国家创新体系和省创新中心创新体系，襄阳市启动的10个领域首席专家中该院占有8个。


   
　