查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 任振鹤要求高标准高质量 做好第三次农业普查工作 湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员雷炳建）18日，全省第三次农业普查领导小组全体会议在汉召开，省第三次农业普查领导小组组长、副省长任振鹤出席并讲话，要求大力弘扬求真务实精神，通力协作、密切配合，高标准高质量做好农业普查工作。

任振鹤指出，第三次农业普查是在全力推进农业现代化和全面深化农村改革背景下开展的重大国情国力调查，有利于摸清我省“三农”新家底，有利于找准“三农”发展差距和短板，有利于全面反映农业现代化发展成就，对促进我省农业农村转型发展和在中部地区率先全面建成小康社会具有重大意义。

任振鹤强调，与前两次农业普查相比，本次普查工作范围更广、难度更大、质量要求更高，各地各部门要秉承实事求是原则，科学制定普查实施方案，认真选聘普查“两员”，始终坚持依法依规普查，将“数据质量第一”意识贯穿到普查全过程，确保普查客观全面、普查数据真实可靠。各成员单位要履职尽责，牢固树立全局观念和协作意识，按照“统一组织领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，精心组织、团结合作，切实把普查工作抓紧、抓实、抓出成效。

据悉，农业普查每10年开展一次，本次普查时点为2016年12月31日24时。2015年9月，省政府印发相关通知并成立普查领导小组及办公室，标志着我省第三次农业普查工作正式启动。





