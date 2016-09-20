查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 “十星”党支部怎么评 ——郧西县土门镇农村党支部“十星”争创标准 湖北日报讯 1.精准扶贫星。①贫困户认定精准；②报表及时准确，档案完善，年度脱贫措施到位；③按时完成县、镇下达的年度脱贫任务和易地搬迁任务；④发展产业的贫困户占本村贫困户总数50％以上。

2.产业发展星。积极培育和扶持产业大户，带动贫困户脱贫致富，达到下列条件者均可视为产业大户：①养殖业：年出栏生猪500头以上，饲养山羊200只以上，饲养牛30头以上，养土杂鸡2000只以上；②种植业：集中连片种植蔬菜50亩以上，种植药材300亩以上，种植核桃或其他经果林200亩以上（连片）。

3.回归帮带星。①建立在外务工人员台账，摸清本村在外成功人士基本情况；②成立乡亲扶贫协会，并积极争取本村办成1-2件精准扶贫实事；③确定5名以上在外成功人士，通过“1+1”包联方式帮助本村贫困户如期脱贫。

4.“两学一做”星。①开展好“两学一做”学习教育；②严格执行“三会一课”等制度；③“两委”班子遵纪守法、团结协作、有战斗力，村级财务管理规范、报账及时，每季度公开1次党务、财务情况；④四美农户、十星级文明户评比有序推进；⑤征兵任务按时完成。

5.社会稳定星。①及时化解矛盾纠纷；②加强隐患排查，落实四干巡村，每名干部每月到户巡查不少于10天30户，保证无大的安全生产事故和恶性案件发生；③无邪教组织和群众参与邪教活动。

6.生态环保星。①每天专人负责做好群众服务中心环境卫生，保证环境整洁；②加强森林管护，严禁乱砍滥伐和“剃光头”等行为，公路两边可视范围内树木无砍伐；③专人负责河道和公路、村庄环境整治及垃圾清理工作。

7.民生保障星。①按时完成本村镇下达的基金征收任务；②低保评定公开、公平、公正，无大的矛盾和影响；③社会救助和民政资金管理规范。

8.文明新风星。①认真执行计划生育政策；②做好计生常规工作，符合政策生育率等核心指标符合要求；③社会风气良好，邻里关系和谐。

9.防汛防火星。①做好宣传防范工作，清明、过年等时段分人驻守山头；②组织不少于10人的应急队伍，发生小型森林火灾自行扑灭，火灾损失小；③汛期村干部24小时能够联系，无责任事故。

10.公路管养星。①通村路整洁通畅，每月1次集中清扫，落石、垮塌、边沟不通等隐患及时整改到位；②管护人员认真负责，及时制止报告农用车载客特别是非法运载学生等。

（记者 刘娜 整理）





