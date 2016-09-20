查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 挪窝与置业并举 竹溪帮八千贫困户“造血” 湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员郭军）“住上了楼房，找到了工作，一年有两万多元的稳定收入。”14日，十堰市竹溪县天宝乡建档立卡贫困户谢丰阳告别在关夫垭村的土坯房，搬进集镇125平方米的“小洋楼”。

入住新房后的谢丰阳，就近进入当地天润农业发展有限公司辣椒基地务工，妻子也在当地寿康超市找到了一份勤杂工作。

今年以来，竹溪县开工建设339个易地扶贫搬迁集中安置点，提供8200多套扶贫安置住房，年底前，将有8217户2.3万人像谢丰阳一样得到妥善安置。

为解决搬迁户搬得出、留得住、能发展、可致富问题，该县帮助贫困户挪穷窝的基础上，用“三个+”来解决贫困户后续发展难题。

特色资源+自有优势确定产业路径。因势利导，结合区域特色资源、产业基础和已有优势，因地制宜合理确定产业发展方向、重点和规模，按照“宜农则农、宜游则游、宜商则商”的原则，实现扶贫产业“一村一品，一户一业，一产一特”，带动贫困户脱贫致富。

片区建设+市场主体带动农民增收。按照“人口向片区集中、土地向大户流转、产业向规模提升”的发展理念，调整产业结构，大兴富民产业，全县已建成6大农村建设示范片区，直接带动3万农民在片区内脱贫致富。同时，在片区辐射作用下，该县茶叶、核桃、药材等特色产业基地达到100万亩，星级农家乐280家，绿色产业蓬勃发展。

电子商务+智慧农村助力精准扶贫。通过“代运营”“线上网店”与“线下实体”结合等模式，阿里农村淘宝与竹溪县正共同打造覆盖县、乡（镇）、村三位一体的农村电商、物流配送网络，实现网货下乡、农产品进城的双向流通，双方三年内将共建200家服务站。目前，该县电商网店有200余家，从业人员2500余人，年线上农特产品交易额3亿多元，带动2000多贫困户脱贫。





