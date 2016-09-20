土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国我省妇女人均预期寿命达78.75岁竹溪帮八千贫困户“造血”“最美职工”乐当低碳推广大使图文：酒店自办爱国教育展“十星”党支部怎么评做好第三次农业普查工作全省农业科技“五个一”行动风生水起应城曝光10起“四风”典型案例蔡甸一水利站副站长被警告我省将建百个离岸创新合作经济体
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.9.20 星期二
妇女发展规划2015年统计监测报告发布
我省妇女人均预期寿命达78.75岁
    湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员李杰）省统计局近日发布2015年统计监测报告显示，过去一年，我省妇女经济和政治地位明显增强，生存、健康和发展环境得到进一步改善，全省妇女事业发展再上新台阶。
    2010年，我省制定《湖北省妇女发展规划（2011-2020）》。根据《规划》，省统计部门从健康、教育、经济、政治参与等7个领域43个目标66个主要指标，对全省妇女事业发展进行效果监测。
    最新监测结果显示，2015年，全省孕产妇系统管理率达92.62%、产前检查率96.83%、住院分娩率99.98%，连续五年达到《规划》目标要求；全省妇女经常锻炼人数比为14.9%，人均预期寿命达78.75岁，较上年增加0.26岁；青壮年（15-50岁）女性识字率达到99.6%，其中女性高等教育毛入学率达到52.9%，比上年提高5.9个百分点，超出全国平均水平；女性就业人数1668万人，占全部就业比重45.6%，超过《规划》40%以上的规定。
    监测同时显示，我省女性参与民主决策和管理能力明显增强，各级党委政府领导班子中女干部配备率均比上年有所提高，其中省级党委政府班子中配备率为100%，但企业董事会、监事会、职工代表大会中女性比例较上年均有所下降；此外，农村饮水安全、卫生厕所普及率等部分人居环境指标均未达到《规划》85%的目标值，宜引起重视，加大政策支持与投入。


   
　