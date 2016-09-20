查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 ·网络安全为人民 网络安全靠人民 ·万吨级海运船明年或开至武汉 ·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 ·中共中央国务院向中国代表团致贺电 ·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面 ·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 ·十堰入列国家森林城市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 坚持网络安全和网络发展同步推进 · 网络安全为人民 网络安全靠人民 · 万吨级海运船明年或开至武汉 · 图文：宜昌建成国内首条路中式自 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 · 中共中央国务院向中国代表团致贺 · 坚持“十个务必”始终与时俱进奋 · 王晓东会见中国科协党组书记尚勇 · 十堰入列国家森林城市 1 要闻 2016.9.20 星期二 十堰入列国家森林城市 湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员王松岭）昨日，在延安召开的2016中国森林城市建设座谈会上，包括十堰在内的22个城市获得“国家森林城市”称号。

十堰是今年我省唯一获此称号的城市。此前，武汉、宜昌、襄阳、咸宁、荆门、随州已先后获评国家森林城市。目前，全国国家森林城市共118个。

近年来，十堰以创建国家森林城市为主抓手，结合建成国家重要生态安全屏障的现实要求，全面推进生态文明建设和转型跨越发展。按照“武当叠翠、林拥水都、绿满车城”的总体定位，科学编制总体规划和实施方案，确定了“一城、两环、两带、双网、六极、多点”布局，实施九大“创森”重点工程。

该市共投入创建资金80多亿元，完成新造林140.41万亩，封山育林60.53万亩，建设库周生态隔离带21.8万亩和河流林带560公里，实施乡村绿化建设15万亩；新建和晋升省级以上自然保护区5处、森林公园5处、湿地公园4处；新建林产基地近100万亩，林业总产值突破110亿元；建成全省首个航空护林站和覆盖全市域的森林资源管护体系。

目前，该市森林覆盖率达64.72%，城区绿化覆盖率达41.98%，人均公园绿地12.04平方米。





