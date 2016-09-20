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·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
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万吨级海运船明年或开至武汉
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图文：宜昌建成国内首条路中式自
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中共中央国务院向中国代表团致贺
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坚持“十个务必”始终与时俱进奋
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王晓东会见中国科协党组书记尚勇
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十堰入列国家森林城市
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要闻
2016.9.20 星期二
王晓东在省政府第五次全体﹙扩大﹚会议上强调
坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省政府召开第五次全体（扩大）会议。省委副书记、代省长王晓东强调，当前湖北发展正站在新的起点上，“建成支点、走在前列”局面良好，要贯彻落实中央和省委决策部署，坚持“十个务必”，注重保持工作连续性，勇于增强工作创新性，与时俱进、奋发有为，努力开创省政府工作新局面。
王晓东说，讲政治是党的一贯要求和特有优势，是做好政府工作的根本前提。务必讲政治，始终保持政治上的清醒坚定，始终忠诚于党的信仰，始终保持高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，坚决服从省委领导，自觉维护省几大班子的团结协调，共同营造全省良好的政治生态。务必讲学习，大兴学习之风，加强系统全面学习，坚持知行合一，与时俱进增强本领，依靠学习走向未来。
王晓东强调，发展是硬道理，是政府工作的第一职责。务必讲发展，必须牢牢扭住经济建设中心不放松，牢固树立五大发展理念，坚定“率先、进位、升级、奠基”发展目标，更加突出创新这个引领发展的第一动力，更加突出供给侧结构性改革这个经济工作的主题主线，更加突出构建现代产业体系这个重点任务，更加突出绿色生态这个湖北的最大优势，坚持以发展论英雄。务必讲改革，切实增强改革定力，凝聚改革共识，狠抓改革落地，以开放促改革，各级领导干部要带头争当改革促进派、实干家。务必讲为民，始终坚持以人民为中心的发展思想，打好民生底线守卫战、精准脱贫攻坚战、民生改善持久战，让人民群众有更大获得感。
王晓东指出，政府工作务必讲担当，“关键少数”既要敢担当，争做破解难题的主攻手；又要善担当，善于驾驭复杂局面、处理复杂问题。政府要真正为敢于担当者担当，旗帜鲜明地支持、保护、褒奖、重用担当者。务必讲法治，深入推进依法行政，让法治理念真正融入血脉，让政府工作在法治轨道上推进，让行政权力在阳光下运行。务必讲数据，胸中有“数”，才能胸有成竹，不断提升政府治理现代化水平。务必讲实效，重执行、重实干、重效能，确保政令畅通、令行禁止。务必讲廉洁，筑牢思想防线，严格廉洁自律，强化“一岗双责”，践行忠诚干净担当。
王晓东要求，大干一百天，全力做好四季度工作，确保完成全年目标任务。要更大力度扩大有效投资，增添发展后劲。要扎实推进供给侧结构性改革，抓好“三去一降一补”，年底硬账硬结。要全力以赴抓好灾后恢复重建，把灾后重建作为一场硬仗来打，作为重大机遇来抓。要加快培育发展新动能，发力新经济、创业创新，培育消费新增长点，打造新的增长极。要以自贸试验区建设为契机推进重点领域改革开放，倒逼创新发展。要着力保障和改善民生，把民生实事落实到位。要千方百计维护安全稳定，为全省改革发展筑牢稳定之基。
副省长郭生练、武汉市市长万勇、省政府秘书长王祥喜出席会议。副省长曹广晶主持会议。省政府组成部门和直属机构、各市州政府及有关单位负责同志参加会议。