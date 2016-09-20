坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
王晓东在省政府第五次全体﹙扩大﹚会议上强调
坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
    湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省政府召开第五次全体（扩大）会议。省委副书记、代省长王晓东强调，当前湖北发展正站在新的起点上，“建成支点、走在前列”局面良好，要贯彻落实中央和省委决策部署，坚持“十个务必”，注重保持工作连续性，勇于增强工作创新性，与时俱进、奋发有为，努力开创省政府工作新局面。
    王晓东说，讲政治是党的一贯要求和特有优势，是做好政府工作的根本前提。务必讲政治，始终保持政治上的清醒坚定，始终忠诚于党的信仰，始终保持高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致，坚决服从省委领导，自觉维护省几大班子的团结协调，共同营造全省良好的政治生态。务必讲学习，大兴学习之风，加强系统全面学习，坚持知行合一，与时俱进增强本领，依靠学习走向未来。
    王晓东强调，发展是硬道理，是政府工作的第一职责。务必讲发展，必须牢牢扭住经济建设中心不放松，牢固树立五大发展理念，坚定“率先、进位、升级、奠基”发展目标，更加突出创新这个引领发展的第一动力，更加突出供给侧结构性改革这个经济工作的主题主线，更加突出构建现代产业体系这个重点任务，更加突出绿色生态这个湖北的最大优势，坚持以发展论英雄。务必讲改革，切实增强改革定力，凝聚改革共识，狠抓改革落地，以开放促改革，各级领导干部要带头争当改革促进派、实干家。务必讲为民，始终坚持以人民为中心的发展思想，打好民生底线守卫战、精准脱贫攻坚战、民生改善持久战，让人民群众有更大获得感。
    王晓东指出，政府工作务必讲担当，“关键少数”既要敢担当，争做破解难题的主攻手；又要善担当，善于驾驭复杂局面、处理复杂问题。政府要真正为敢于担当者担当，旗帜鲜明地支持、保护、褒奖、重用担当者。务必讲法治，深入推进依法行政，让法治理念真正融入血脉，让政府工作在法治轨道上推进，让行政权力在阳光下运行。务必讲数据，胸中有“数”，才能胸有成竹，不断提升政府治理现代化水平。务必讲实效，重执行、重实干、重效能，确保政令畅通、令行禁止。务必讲廉洁，筑牢思想防线，严格廉洁自律，强化“一岗双责”，践行忠诚干净担当。
    王晓东要求，大干一百天，全力做好四季度工作，确保完成全年目标任务。要更大力度扩大有效投资，增添发展后劲。要扎实推进供给侧结构性改革，抓好“三去一降一补”，年底硬账硬结。要全力以赴抓好灾后恢复重建，把灾后重建作为一场硬仗来打，作为重大机遇来抓。要加快培育发展新动能，发力新经济、创业创新，培育消费新增长点，打造新的增长极。要以自贸试验区建设为契机推进重点领域改革开放，倒逼创新发展。要着力保障和改善民生，把民生实事落实到位。要千方百计维护安全稳定，为全省改革发展筑牢稳定之基。
    副省长郭生练、武汉市市长万勇、省政府秘书长王祥喜出席会议。副省长曹广晶主持会议。省政府组成部门和直属机构、各市州政府及有关单位负责同志参加会议。


   
　