查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 ·网络安全为人民 网络安全靠人民 ·万吨级海运船明年或开至武汉 ·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 ·中共中央国务院向中国代表团致贺电 ·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面 ·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 ·十堰入列国家森林城市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 坚持网络安全和网络发展同步推进 · 网络安全为人民 网络安全靠人民 · 万吨级海运船明年或开至武汉 · 图文：宜昌建成国内首条路中式自 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 · 中共中央国务院向中国代表团致贺 · 坚持“十个务必”始终与时俱进奋 · 王晓东会见中国科协党组书记尚勇 · 十堰入列国家森林城市 1 要闻 2016.9.20 星期二 第十五届残奥会闭幕 中共中央国务院向中国代表团致贺电 湖北日报讯 新华社电 在巴西里约举办的第十五届残奥会圆满闭幕。昨日，中共中央、国务院向中国体育代表团发出贺电，全文如下：

在第十五届残奥会上，中国体育代表团残疾人运动员顽强拼搏、勇攀高峰，赢得107枚金牌、81枚银牌、51枚铜牌，打破51项世界纪录，连续4届残奥会位居金牌榜和奖牌榜第一位，奏响了催人奋进的生命凯歌，讲述了中国残疾人自强不息的故事，为祖国和人民争得了荣誉，党中央、国务院向你们表示热烈的祝贺和诚挚的问候！

在本届残奥会上，中国体育代表团残疾人体育健儿大力发扬奥林匹克精神和中华体育精神，不畏强手，勇争第一，超越自我，挑战极限，充分展示了我国残疾人自尊、自信、自强、自立的精神风貌，收获了成功，赢得了尊重，增进了友谊，树立了形象，为推动国际残疾人奥林匹克运动发展作出了新贡献。你们的优异表现，向世界传递了蕴含在我国广大残疾人中的正能量，极大激励了全国各族人民和海内外中华儿女，祖国和人民为你们感到骄傲和自豪！

希望你们在新的起点上，再接再厉，不断进取，进一步激发广大残疾人参与体育锻炼的热情，带动残疾人健身体育、康复体育、竞技体育的普及开展，为促进我国残疾人体育事业发展、推进健康中国建设继续努力，为我国办好2022年冬奥会和冬残奥会，为实现全面建成小康社会奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

祖国和人民期盼着你们凯旋！





