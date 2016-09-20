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·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
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万吨级海运船明年或开至武汉
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图文：宜昌建成国内首条路中式自
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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中共中央国务院向中国代表团致贺
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坚持“十个务必”始终与时俱进奋
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王晓东会见中国科协党组书记尚勇
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十堰入列国家森林城市
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要闻
2016.9.20 星期二
海外引智聚才结硕果
我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报讯 记者 文俊 通讯员 马贵兵
地热开发、土壤修复实验室、720度全景相机……在位于武汉未来科技城的中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心，数十个从海外引进的高科技项目已落地，还有血管纹路身份识别系统、灾害救难机器人等一批新项目列队待入。
昨日，记者从省科协获悉，我省现已建立4个国家海智工作基地，位列全国第五、中部第一。“十三五”期间，我省将合作共建100个离岸创新合作经济体。“海智计划”由中国科协和35个海外科技团体共同发起，旨在贯彻科教兴国、人才强国战略，发挥桥梁纽带作用。目前，我省建有武汉、东湖高新区、襄阳高新区、宜昌等4个海智工作基地。成立于2015年11月的中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心，则是海智工作基地的升级版，该中心重点布局北美、欧洲、亚洲和大洋洲等区域，建设新型科技项目库、境内外高层次科技专家库、企业需求库、专利技术库、视频网络平台，先期打通国内外科技供需双方的信息屏障，提高科技供需对接精确度。
“一批国外大学院所、跨国企业高层次人才及团队回国创业，直接实现了我国核心技术和前沿产业的‘弯道超车’。”东湖高新区相关负责人介绍，从美国归来的闫大鹏博士研制的万瓦光纤激光器，打破了国外垄断；由一支留美多年的博士团队回国创立的安翰光电技术有限公司，研发出被称为“21世纪内镜革命”的可控胶囊内窥镜。
“通过合作，可提高锂电池能量密度、降低生产成本。”位于襄阳的骆驼集团新能源电池有限公司，在省科协帮助下，与美国加利福尼亚州锂电池公司签署合作协议，该公司以杨骏兵博士为主的科学家及工程师团队成为我省“海智计划”引进人才。杨骏兵是美国阿贡国家实验室的硅-石墨烯发明者，也是世界领先的先进电池和碳材料研究者。双方的合作将硅-石墨烯材料商业化，在下一代锂电池上应用。
省科协党组书记叶贤林介绍，“十三五”期间，中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心将实现“3个100工程”，即网罗高层次国际知名领军创业人才100名，在世界各国、重要大学、创新园区建设网络节点100个，合作共建离岸创新合作经济体100个。重点开展欧美等发达国家海智专家、科技社团荆楚行活动，强化现场交流对接，寻找项目，转化成果；结合省十大重点产业人才集聚计划，邀请海外知名科学家和专家来鄂进行学术交流、决策咨询，开展产业发展前沿研究。