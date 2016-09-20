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第1版 要闻
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·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
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万吨级海运船明年或开至武汉
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图文：宜昌建成国内首条路中式自
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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中共中央国务院向中国代表团致贺
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坚持“十个务必”始终与时俱进奋
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王晓东会见中国科协党组书记尚勇
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十堰入列国家森林城市
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要闻
2016.9.20 星期二
图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
湖北日报讯 宜昌大力发展绿色公共交通，在西陵二路、东山大道BRT及沿江大道之间增设自行车专用道，与众不同的是，专用道设在道路中央的分隔带内。图为位于至喜长江大桥引桥下的路段。
据介绍，把自行车道设于路中，在国内尚属首例。
（记者 刘曙松 视界网 胡馨月 摄）