查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 ·网络安全为人民 网络安全靠人民 ·万吨级海运船明年或开至武汉 ·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 ·中共中央国务院向中国代表团致贺电 ·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面 ·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 ·十堰入列国家森林城市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 坚持网络安全和网络发展同步推进 · 网络安全为人民 网络安全靠人民 · 万吨级海运船明年或开至武汉 · 图文：宜昌建成国内首条路中式自 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 · 中共中央国务院向中国代表团致贺 · 坚持“十个务必”始终与时俱进奋 · 王晓东会见中国科协党组书记尚勇 · 十堰入列国家森林城市 1 要闻 2016.9.20 星期二 长江经济带对接舟山江海联运 万吨级海运船明年或开至武汉 湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员郑刚）昨日，舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略协作会在汉召开，武汉、马鞍山、重庆等20个长江沿线城市和50余家大型企业与会，会上达成了《舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略（武汉）共识》。

浙江舟山地处南北海运大通道和长江黄金水道交汇处。去年，宁波-舟山港货物吞吐量达8.89亿吨，居世界第一。今年4月，国务院批复在舟山设立我国第一个江海联运服务中心。

根据“武汉共识”，舟山江海联运服务中心将与长江经济带20多个城市组建港航联盟，制订江海联运业务的分段衔接、船只配置及货源调度等制度，推进贸易便利化；实现舟山与沿江城市的信息互联互通，打造集“港、船、货”于一体的江海联运公共信息平台；努力促进口岸监管部门间的信息互换、监管互认和执法互助，实现长江沿线至舟山区域通关一体化和检验检疫一体化。

江海直达船型明年或开至武汉。“目前，长江内河运船吨位一般在1万吨以下，船底平、吃水浅，进海后不太稳定；海洋货船由于桥梁设计、吃水较深的原因进不了江。这样，运输时要经过两次装卸，不仅耗时而且货物容易折损。江海直达船只用装卸一次，运输效率大大提高。”舟山市港航管理局局长徐全昌介绍，江海直达船型包括散货船、集装箱船、汽车滚装船等，可通过压载、眠桅通过南京长江大桥，吨位也提升至1万吨-2万吨之间。预计明年，将开通武汉到舟山线路。





