坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
网络安全为人民 网络安全靠人民
    湖北日报讯 本报评论员

　　“网络安全为人民，网络安全靠人民。”在武汉举行的2016年国家网络安全宣传周，鲜明体现了以人民为中心的发展思想，顺应了互联网发展的新要求，回应了人民群众的新期待。
    世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富、更方便。当今世界，以互联网为代表的信息技术日新月异，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，拓展了国家治理新领域，提高了人类认识世界、改造世界的能力。如何正确处理网络安全与发展的关系，日益成为事关经济社会发展，事关国家安全和人民群众利益的紧迫问题。
    今天的中国已有7亿多网民，互联网的影响已辐射到13亿多人民的工作和生活。网络安全牵一发而动全身，没有网络安全就没有国家安全，没有7亿网民的安全就没有整个国家的网络安全。我国信息化发展的新形势新要求，更让我们认识到，网络安全和网络发展如同鸟之两翼、车之两轮，安全是发展的前提，发展是安全的保障。大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢固树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，充分发挥人民群众在维护网络安全中的主体作用，努力营造风清气正的网络生态，才能让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感，才能为建设网络强国构筑坚实的基础。
    古往今来，很多技术都是“双刃剑”，一方面可以造福社会、造福人民，另一方面也可以被一些人用来损害社会公共利益和民众利益。面对复杂严峻的网络安全形势，我们更要增强全民网络安全意识，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围；更要坚持以发展促安全，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务；更要培育积极健康的网络文化，让网络空间正能量充沛、主旋律高昂；更要提高网络安全技术的保障能力，以技术引领、创新驱动有效化解和防范新技术带来的安全风险；更要提高网络空间的法治化水平，坚持依法治网、依法办网、依法上网，让互联网在法治轨道上健康运行。“凡益之道，与时偕行。”互联网是技术进步回馈给人类文明的珍贵礼物。实现人民福祉是现阶段互联网发展的目标。维护网络安全，促进网络健康发展人人有责，各方面都应当尽责。坚持以人民为中心的发展理念，凝聚起全社会的力量，齐抓共管、协同推进，每一个手握鼠标的人，就都将成为推进网络强国的建设者、网信事业发展的受益者。
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