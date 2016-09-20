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体育
2016.9.20 星期二
中叙大战前
国足备战暂定武汉
湖北日报讯 （记者徐平）昨日上午，中国男足主教练高洪波在西安考察场地时透露，10月6日与叙利亚队的世预赛亚洲区12强赛第三场比赛之前，国足将在武汉进行集训。
此前，国足首个主场沈阳奥体中心的草皮质量问题引来了不少非议。作为第二个主场，西安陕西省体育场的草皮质量也令人担忧。为此，中国足协要求西安方面进行整改，西安组委会从北京空运草皮进行翻修，并通过了中国足协的验收。
昨日上午，高洪波提前来到西安“踩场”。他表示：虽然之前草皮因天气等原因受到损坏，但经过修补后已能满足比赛要求。但考虑到训练场地不太理想，加之天气等原因，国足的备战将暂定在武汉，队员将于赛前三四天抵达西安，对场地进行熟悉。
此次12强赛，国足共有5个主场，目前前三个主场的承办地已经确定，除了沈阳、西安外，国足与卡塔尔队的比赛基本确定在昆明举行，只待通过亚足联例行检查。对于剩下的两个主场比赛，武汉正在全力争取。此次国足集训放在武汉，至少说明中国足协对武汉的场地、组织能力等诸多方面的认可，肯定也会为武汉接下来争办国足主场加分。