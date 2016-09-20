多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计
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 第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
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湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
中叙大战前
国足备战暂定武汉
    湖北日报讯 （记者徐平）昨日上午，中国男足主教练高洪波在西安考察场地时透露，10月6日与叙利亚队的世预赛亚洲区12强赛第三场比赛之前，国足将在武汉进行集训。
    此前，国足首个主场沈阳奥体中心的草皮质量问题引来了不少非议。作为第二个主场，西安陕西省体育场的草皮质量也令人担忧。为此，中国足协要求西安方面进行整改，西安组委会从北京空运草皮进行翻修，并通过了中国足协的验收。
    昨日上午，高洪波提前来到西安“踩场”。他表示：虽然之前草皮因天气等原因受到损坏，但经过修补后已能满足比赛要求。但考虑到训练场地不太理想，加之天气等原因，国足的备战将暂定在武汉，队员将于赛前三四天抵达西安，对场地进行熟悉。
    此次12强赛，国足共有5个主场，目前前三个主场的承办地已经确定，除了沈阳、西安外，国足与卡塔尔队的比赛基本确定在昆明举行，只待通过亚足联例行检查。对于剩下的两个主场比赛，武汉正在全力争取。此次国足集训放在武汉，至少说明中国足协对武汉的场地、组织能力等诸多方面的认可，肯定也会为武汉接下来争办国足主场加分。


   
　