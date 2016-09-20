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里约残奥会最终奖牌统计
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体育
2016.9.20 星期二
十堰市郧西县地税局
严管善待铸铁军
湖北日报讯 郧西县地税局在队伍建设中大力推进“关爱工程”，坚持以人为本,严管善待相结合，着力打造德才兼备的地税干部队伍，为推动各项工作开展提供了人力资源保障。
抓好学习教育。党务业务学习教育双管齐下，一方面全面开展学习教育，通过党章党规、系列讲话学习，严明纪律规矩，增强政治意识；另一方面加强业务学习，开展业务培训、业务大比武，提高业务能力，促进干部成长。
强化监督提醒。紧扣干部职工岗位工作职责，以权力运行为线、以重要环节为点，加强思想、道德、廉政、工作生活作风等方面情况监管，对出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早教育、早纠正，及时化解风险。
认真交心谈心。通过领导约谈、集体座谈、个别面谈等形式开展了交心谈心活动，全面了解、记录干部职工的工作、身心、生活状况，主动预防、及时化解矛盾。
积极开展活动。结对组建兴趣爱好小组,组织开展篮球赛、晨跑、读书节、摄影比赛等丰富多彩的文娱活动，把人文关怀延伸至“八小时之外”，让干部职工在工作上安心，生活上顺心，精神上舒心。
（朱付良 宋世涛）