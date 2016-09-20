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体育
2016.9.20 星期二
荆州市国税局稽查局
执法管理精细化
湖北日报讯 荆州市国税局稽查局以制度建设为起点，以文明执法为标准，狠抓规范执法。
一是在思想上重防范。定期安排税收相关法律、法规的学习，提高干部依法行政意识，统筹安排各类下户检查行为，避免多头、重复进户，减少对纳税人不必要的干扰。
二是在业务上高要求。检查前，按行业特点进行培训，找准检查切入点；检查中，针对遇到的重点问题集体“会诊”，制定检查方案；检查后，各组及时进行案件分析，定期召开案例剖析会，提高办案水平。
三是在制度上求规范。该局制定了双随机选案制、主查辅查制、同案同办制、说情备案制、廉政评议制、检查回访制、一案双查制等七项制度，杜绝了跑风漏气说情现象。
四是在考核上保质量。分组定人定责，将稽查工作任务按组派单分解，实行限时办结制；考核稽查案件查处的规范性，在稽查程序、调查取证、案卷归档等方面统一规范，全面提升稽查案件执法水平。 （周淳）