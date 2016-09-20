查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 14 体育 2016.9.20 星期二 襄阳市地税局 案卷评查规范化 湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统举办2016年税收行政执法案卷集中评查会暨法治指导员培训会议，对襄阳市2015年度各地已办结的税务行政处罚、税收减免和税务稽查案卷进行了评查，并对省地税局新修订的《湖北省地方税收行政执法卷评查内容及标准》和行政许可办理程序等知识进行了培训。

据介绍，为确保案卷评查收到实效，该局在该市地税系统抽调了14名税收法治指导员，组成4个案卷评查小组，采取集中评查与随机抽查相结合的方式，评选优秀案卷15卷。案卷评查的结果将成为各单位年度依法行政和法治建设考核、年终考核、评比的重要依据。

通过开展评审，该局不仅掌握了基层执法全貌，实现了对全系统执法过程监督，也有效防范了执法风险。

（简政 叶昕）





