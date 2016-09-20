查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 14 体育 2016.9.20 星期二 里约残奥会关键词 湖北日报讯 ●蝉联

里约残奥会，中国代表团连续四届蝉联金牌榜和奖牌榜第一，这样的成就与辉煌，既体现出我国残疾人事业的发展进步，也是中国残疾人体育从无到有、一代代残奥健儿奋勇拼搏的见证。里约见证了中国运动员的荣光，中国也为残奥会历史留下了浓墨重彩的传奇。

●“洪荒之力”

在田径男子1500米T13级（视力残障）比赛中，前四名成绩都比里约奥运会该项目的金牌得主要快。阿尔及利亚的残疾人运动员巴卡在这一项目中跑出3分48秒29，比里约奥运会男子1500米冠军森特罗维茨快出一秒有余，成为一时美谈。

●“新世界”

南美大陆首次张开怀抱接纳全世界的残疾运动健儿，在这个“新世界”，人们看到了巴西观众的热情，看到曾经的F1赛车手扎纳尔迪在车祸致残后“转换跑道”，看到曾经靠着两瓣篮球挪动身体行动的钱红艳在泳池中找到新的自我……

●缺席

精彩之余，残奥会同样有所缺憾。开幕式上，国际奥委会主席巴赫缺席，而残疾人体育大国俄罗斯缺席了此次残奥会。在伦敦残奥会上，俄罗斯代表团列金牌榜第二、奖牌榜第三，缺少这支庞大的力量，不得不说是里约残奥会的一大遗憾。

●关注

残奥健儿在赛场上克服身体残疾，展现出非凡的拼搏精神，传递了巨大的正能量，是和健全选手一样的“中国榜样”，但他们所获得的关注远远不如奥运明星。这种落差投射到整个社会，也凸显出残疾人理应享有同样的权利。关注残奥会、关心残疾人，意味着我们需要从完善基本设施做起，给残疾人提供平等的机会与待遇，让他们都拥有实现人生价值的舞台。

（据新华社里约热内卢18日电）





