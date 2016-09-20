多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计
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 第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
十堰市地税局经济技术开发区分局
深度合作促“三赢”
    湖北日报讯 “营改增”试点全面推开以来，十堰市经济技术开发区国税、地税部门全面打造深度合作有效模式。
    组织领导互联，成立合作工作领导小组，建立联席会议制度，将推进国地税合作作为“全局性工程”来抓。协作措施互商，明确基本合作事项，制定任务分解表，确保合作工作稳步有序推进。纳税服务互助，双方协商确定“互设服务窗口、通办涉税业务”方案，开展国地税部门办税服务人员的业务轮训工作，互派工作人员跟岗学习日常业务，在业务办理、风险管理等方面进行全方位磨合。涉税信息互通，国地税双方相互提供并及时共享纳税人相关信息，就双方管理经验进行深度沟通，实现资源整合，管理协同，信息聚合。
    国地税合作让“便民办税春风行动”产生实实在在的效益，税收征管工作走上“顺风道”，办税服务进入“快车道”，实现了国税、地税、纳税人三方共赢。
（徐德平 袁泉）


   
　