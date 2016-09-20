多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计
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 第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
咸宁麻塘风湿病医院提醒病友
来本院治疗谨防假冒
    湖北日报讯 本院起源于1898年，由国家级非物质文化遗产《镇氏风湿病马钱子疗法》第三代代表性传承人镇海馀先生创办于1976年，是一家专治风湿、类风湿、痛风性关节炎、强直性脊柱炎、颈腰椎肥大、腰椎间盘脱出、坐骨神经痛、股骨头无菌性坏死、中风后遗症等二十多种疑难杂症的专科医院。
    镇氏第四代传承人镇万雄、镇万林，第五代传承人镇水清、镇树清、镇东鑫、镇兰芳、黄莉华常年在医院坐诊，医院及镇氏嫡系传人除在武汉市江汉区三眼桥路69号设立的武汉麻塘中医医院外，再未在外设立任何医疗点。目前咸宁城区出现一些假冒镇氏风湿嫡系传人或麻塘风湿病名医主诊的医疗点，本院提醒病友谨防上当受骗，对侵犯本院合法权益的行为，我院将联合相关部门依法打击。
    本院在咸宁火车站、温泉汽车站长年有救护专车接送，请认准车身院名及车牌号（鄂L-14052、14053、14054、14055、14056），谨防上当受骗。
    院址：咸宁市桂乡大道2号（G4京港澳高速咸宁北入口处）
    电话：0715-8618999　　　　　　　　　　　　　　　8811938
    网址：www.xnmtyy.com　　


   
　