查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 14 体育 2016.9.20 星期二 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司 债权转让通知公告 湖北日报讯 根据中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司与刘亚莉签署的《债权转让协议》，中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司已将其对宜昌三信建筑装饰工程有限公司的债权依法转让给刘亚莉，其中截止2016年6月20日本金850万元，利息84.27万元，担保人林龙、林芸华、林飞、魏雅青。中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司公告通知各债务人、担保人及抵押人其他相关各方，从公告之日起向刘亚莉履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。特此公告。

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2016年9月20日





