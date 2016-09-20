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体育
2016.9.20 星期二
天门市地税局
多措并举抓作风
湖北日报讯 天门市地税局把工作纪律作为加强干部队伍作风建设的突破口，把作风建设抓紧抓好、抓出成效。
完善考勤管理，面部识别签到严要求。严格按照规定的时间上下班，出满勤、干满点。该局安装了面部识别考勤机，并与绩效管理平台实现联网，由绩效办每月汇总统计考核情况，将考核结果作为个人年度绩效考评、评先选优的重要依据。
严肃工作纪律，转变作风提质效。严格执行省局“八条禁令”，严禁工作日午间饮酒和公车私用等行为。
加强督查督办，监督检查求突破。成立督查小组，采取不打招呼、不定时间、不定路线的方式，对系统干部职工工作作风和纪律执行情况进行突击检查，凡在检查中发现有令不行，有禁不止导致工作纪律涣散的，将全方位进行“照像”，公开“晾晒”，并追究当事人的责任，督促广大干部职工提速换挡，转作风、促落实，全面提升工作的贯彻力和执行力。
（何红文）