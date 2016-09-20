多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计
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 第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
天门市地税局
多措并举抓作风
    湖北日报讯 天门市地税局把工作纪律作为加强干部队伍作风建设的突破口，把作风建设抓紧抓好、抓出成效。
    完善考勤管理，面部识别签到严要求。严格按照规定的时间上下班，出满勤、干满点。该局安装了面部识别考勤机，并与绩效管理平台实现联网，由绩效办每月汇总统计考核情况，将考核结果作为个人年度绩效考评、评先选优的重要依据。
    严肃工作纪律，转变作风提质效。严格执行省局“八条禁令”，严禁工作日午间饮酒和公车私用等行为。
    加强督查督办，监督检查求突破。成立督查小组，采取不打招呼、不定时间、不定路线的方式，对系统干部职工工作作风和纪律执行情况进行突击检查，凡在检查中发现有令不行，有禁不止导致工作纪律涣散的，将全方位进行“照像”，公开“晾晒”，并追究当事人的责任，督促广大干部职工提速换挡，转作风、促落实，全面提升工作的贯彻力和执行力。
（何红文）


   
　