查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 14 体育 2016.9.20 星期二 天门市地税局 多措并举抓作风 湖北日报讯 天门市地税局把工作纪律作为加强干部队伍作风建设的突破口，把作风建设抓紧抓好、抓出成效。

完善考勤管理，面部识别签到严要求。严格按照规定的时间上下班，出满勤、干满点。该局安装了面部识别考勤机，并与绩效管理平台实现联网，由绩效办每月汇总统计考核情况，将考核结果作为个人年度绩效考评、评先选优的重要依据。

严肃工作纪律，转变作风提质效。严格执行省局“八条禁令”，严禁工作日午间饮酒和公车私用等行为。

加强督查督办，监督检查求突破。成立督查小组，采取不打招呼、不定时间、不定路线的方式，对系统干部职工工作作风和纪律执行情况进行突击检查，凡在检查中发现有令不行，有禁不止导致工作纪律涣散的，将全方位进行“照像”，公开“晾晒”，并追究当事人的责任，督促广大干部职工提速换挡，转作风、促落实，全面提升工作的贯彻力和执行力。

（何红文）





