多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计
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 第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
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·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
图文：2016年里约残奥会闭幕
中国军团收获107枚金牌 连续第4届金牌和奖牌榜双第一
    湖北日报讯 图为：里约残奥会闭幕式现场。（新华社发）

    据新华社里约热内卢18日电里约的科尔科瓦多山夜灯闪烁，山脚下马拉卡纳体育场内流光溢彩，第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会18日晚在这里闭幕，160个国家和地区的残奥健儿纵歌热舞、欢乐告别。
    国际残奥委会主席克雷文在闭幕式致辞中说：“这是一届‘非凡’的残奥会，里约人热情的支持甚至比这座令人惊叹的城市还要美丽，运动员超出寻常的发挥是对你们的回报。”
    过去的12天里，4400多名残奥运动员在赛场挥洒激情，淋漓尽致地展现出永不放弃的顽强斗志，诠释了不断挑战命运的拼搏精神。中国残奥代表团创造了自1984年参加残奥会以来的最好成绩，共获107块金牌、239块奖牌，创61项世界纪录，连续第四届夺得金牌和奖牌榜双第一。
    当晚，闭幕式变成了一个大型演唱会。从桑巴到摇滚，从流行音乐到波萨诺瓦，音乐让人们跳舞，让文化共鸣。里约奥组委主席努兹曼表示：“我们举办了伟大的奥运会和残奥会，这一切庆祝始于一个梦想，就是把里约变成奥运之城。”
    21时15分，里约市长帕埃斯将残奥会会旗交给克雷文，再由克雷文交给下届残奥会东道主代表、东京都知事小池百合子。在巴西“天后”伊韦蒂奇动人的歌声中，残奥会主火炬缓缓下降，残奥圣火熄灭。


 
　