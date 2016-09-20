查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第14版 体育
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第14版 : 体育
第16版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 特别报道
第6版 : 特别报道
第7版 : 时事
第8版 : 专题
第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴
·
多措并举抓作风
·
债权转让通知公告
·
来本院治疗谨防假冒
·
奏响挑战命运的最强音
·
深度合作促“三赢”
·
优化服务重实效
·
金地广场启动品牌加盟交流会
·
里约残奥会关键词
·
案卷评查规范化
·
执法管理精细化
·
严管善待铸铁军
·
环中赛湖北赛段收官
·
国足备战暂定武汉
·
地大学子获佳绩
·
图文：2016年里约残奥会闭幕
·
里约残奥会最终奖牌统计
14
体育
2016.9.20 星期二
图文：2016年里约残奥会闭幕
中国军团收获107枚金牌 连续第4届金牌和奖牌榜双第一
湖北日报讯 图为：里约残奥会闭幕式现场。（新华社发）
据新华社里约热内卢18日电里约的科尔科瓦多山夜灯闪烁，山脚下马拉卡纳体育场内流光溢彩，第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会18日晚在这里闭幕，160个国家和地区的残奥健儿纵歌热舞、欢乐告别。
国际残奥委会主席克雷文在闭幕式致辞中说：“这是一届‘非凡’的残奥会，里约人热情的支持甚至比这座令人惊叹的城市还要美丽，运动员超出寻常的发挥是对你们的回报。”
过去的12天里，4400多名残奥运动员在赛场挥洒激情，淋漓尽致地展现出永不放弃的顽强斗志，诠释了不断挑战命运的拼搏精神。中国残奥代表团创造了自1984年参加残奥会以来的最好成绩，共获107块金牌、239块奖牌，创61项世界纪录，连续第四届夺得金牌和奖牌榜双第一。
当晚，闭幕式变成了一个大型演唱会。从桑巴到摇滚，从流行音乐到波萨诺瓦，音乐让人们跳舞，让文化共鸣。里约奥组委主席努兹曼表示：“我们举办了伟大的奥运会和残奥会，这一切庆祝始于一个梦想，就是把里约变成奥运之城。”
21时15分，里约市长帕埃斯将残奥会会旗交给克雷文，再由克雷文交给下届残奥会东道主代表、东京都知事小池百合子。在巴西“天后”伊韦蒂奇动人的歌声中，残奥会主火炬缓缓下降，残奥圣火熄灭。