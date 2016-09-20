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有盏灯永远在百姓心中
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评论
2016.9.20 星期二
有盏灯永远在百姓心中
湖北日报讯 王才忠
本报昨日一篇《小镇灯光户户亮》的新闻，给人不少暖意和启示。
随州市洛阳镇党委书记解伟，以今年7月的洪灾为背景，以亲历的抗灾过程为素材，以朴素而真挚的笔触，撰写散文《小镇的灯光》刊出后，很快刷爆当地微信朋友圈。“鱼儿离不开水”，“水能载舟、亦能覆舟”，是一条亘古不变的真理。而在我国，真正从理论上、实践上让人民群众做自己的主人，努力让干群关系臻于水乳交融的状态，却是从中国共产党开始的。
在“七一”重要讲话中，习近平总书记强调“不忘初心、继续前进”，指出要坚信党的根基在人民、党的力量在人民，坚持一切为了人民、一切依靠人民，充分发挥广大人民群众的积极性、主动性、创造性，不断把为人民造福事业推向前进。95年前，中国共产党人从南湖的那条小船上出发时，就是秉持着这颗初心，峥嵘岁月，一路走来，我们党既引领着人民，全心全意为人民，也时刻得益于人民的全力拥护与支持。
干群关系决定着事业的得失与成败。重塑新时期干群关系的基础，并不深奥难解，正像《小镇的灯光》所谈到的，就是实实在在为民办实事。办实事有平常、非常时期之分。现在在不少地方，每遇水旱、地震等突发性自然灾害，各种矛盾凸显，群众的各种需求在此时就更为急迫、集中，也更容易引起各级干部的重视，问题的解决也会相对快速圆满。当然，在这种特殊时刻，干部们承受的压力乃至委屈比平时会更大。如洪涝时期，当超市被淹，种养的畜禽和作物被冲走，群众自然会呼天抢地，情绪激动。但只要我们耐心与群众沟通，真心为群众解决问题，就会得到群众的理解、支持与拥护。
大灾之后，洛阳小镇的灯光从少到多，从弱到强，映照的是新时期一股清新的干群关系。需要指出的是，还有一盏灯永远装在人民群众心中。联系群众，转变作风，为民解难，既表现在水旱灾害等特殊时刻，更体现在风平浪静的平常时光。群众利益无小事，群众需求无时不在。特殊时刻当然要冲在前头，冲在一线，平常时期更要多深入群众，更要善于打捞人民群众那些沉默的诉求，真正用“人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应”去检验我们所做的一切。如此，百姓心中的那盏灯就会永远为我们点亮。