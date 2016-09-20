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18日上午，国务院在中南海首次举行宪法宣誓仪式，国务院总理李克强监誓。根据相关规定，今年以来国务院任命的38个组成部门、直属特设机构、直属机构、办事机构、直属事业单位的55名负责人依法进行宪法宣誓。（9月19日中国新闻网）

这是一次意义非凡的宪法宣誓仪式。早在2015年7月1日，全国人大常委会审议通过的《全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定》就明确规定，“各级人大及县级以上各级人大常委会选举或决定任命的国家工作人员，以及各级人民政府、人民法院、人民检察院任命的国家工作人员，在就职时应当公开进行宣誓。”此次国务院首次加入进来，依法举办宪法宣誓仪式，恰说明我国当下的宪法宣誓制度，正在铺开，并逐渐走向常态化、制度化和规范化。

放眼世界，国家公职人员在就职时向宪法宣誓，可谓是一则“国际惯例”。据统计，在193个有成文宪法的国家中，明确做出相关规定的就有177个，原因何在？其意义主要就在于，通过这个庄严的仪式，让国家公职人员认真领悟这几十个誓词的含义，知道权力来源于人民，要对其始终保持一颗敬畏之心，从而树立起对宪法的信仰，并珍视手中的权力。

宪法宣誓仪式不是一个普通的就职程序，誓词也不是几句简单的讲话。举行该仪式的目的，就是要让国家公职人员通过宣誓，来领悟其本质内涵，从而将其贯彻到日常的工作当中，将宪法的权威性真正落地。从这个意义上来讲，希望更多被新任命的国家机关公职人员，能够依法进行宪法宣誓，用仪式感来增强责任感。

当然，我们亦应该清醒地认识到，要想让宪法和法律真正落到实处，仅仅依靠宣誓仪式是远远不够的。与此同时，还需要加强制度建设，一方面，使得权力能够得到制度性约束，从根源上避免公权力被滥用的可能；另一方面，要严格落实宪法监督机制，对那些违宪的政策和行为，进行严厉的审查和追责。

习近平总书记曾强调：“全国人大及其常委会和国家有关监督机关要担负起宪法和法律的监督职责，加强对宪法和法律实施情况的监督检查，健全监督机制和程序，坚决纠正违宪违法行为。”让宪法真正落地，不仅要靠个人自觉，更需要强有力的外部监督，来约束公职人员的行为。





