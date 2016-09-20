查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·在生活的奥运赛场上闪光 ·休假权应明确“跨年可休” ·谁为政务大楼烂尾买单 ·公开竞价公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 ·图文：无知的涂鸦 ·网店召回的道义与力量 ·资产处置公告 ·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 ·有盏灯永远在百姓心中 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 在生活的奥运赛场上闪光 · 休假权应明确“跨年可休” · 谁为政务大楼烂尾买单 · 公开竞价公告 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 图文：无知的涂鸦 · 网店召回的道义与力量 · 资产处置公告 · 领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 · 有盏灯永远在百姓心中 10 评论 2016.9.20 星期二 资产处置公告 湖北日报讯 中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司拟对武汉铭泰世纪科技有限公司债权进行处置。截止2016年7月31日，该债权总额为2365.84万元。债务人位于武汉市洪山区珞瑜路，该债权由蒋文方、鲁云秀、曾志铭、郧西圣祥矿业有限责任公司等提供担保。该债权的交易对象为法人、自然人或其他组织，并应具备较强的资金实力和一次性付款能力等条件，但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人，以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。该债权的有关情况请查阅我公司网站,网址 www.cinda.com.cn。

公告有效期：公告之日起十个工作日内

受理征询或异议有效期：公告之日起十个工作日内，如对本次处置有任何疑问或异议请与湖北省分公司联系。

联 系 人：王盛、周婵

联系电话：02787832702、02787836253

电子邮件：wangsheng@cinda.com.cn

分公司地址：湖北省武汉市武昌中南路1号国际金融贸易大厦18楼。

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话：027-87832722

对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件：hany-i@cinda.com.cn

特别提示：以上资产信息仅供参考，信达公司不对其承担任何法律责任。





