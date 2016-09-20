查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·在生活的奥运赛场上闪光 ·休假权应明确“跨年可休” ·谁为政务大楼烂尾买单 ·公开竞价公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 ·图文：无知的涂鸦 ·网店召回的道义与力量 ·资产处置公告 ·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 ·有盏灯永远在百姓心中 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 在生活的奥运赛场上闪光 · 休假权应明确“跨年可休” · 谁为政务大楼烂尾买单 · 公开竞价公告 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 图文：无知的涂鸦 · 网店召回的道义与力量 · 资产处置公告 · 领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 · 有盏灯永远在百姓心中 10 评论 2016.9.20 星期二 网店召回的道义与力量 湖北日报讯 2014年，在江苏读大二的钱志文通过微信网店卖出了58个热水袋。今年8月，他从一则新闻上获悉，自己当时售出的热水袋属于国家禁止销售的电极式电热水袋，极易引发安全事故。之后，他开始主动联系买家一一退款召回。钱志文称，目前他已收回30来个实物，之后还将找热水袋生产厂家进行索赔。（9月18日《成都商报》）

@读者罗志华：有人认为，钱志文如此较真可谓“偏执”，甚至难免有人怀疑他想借机炒作。但钱志文的真诚不该受到质疑，在相同情势下，已经售出两年的商品，价格也并不高，有多少人会一件一件地召回？钱志文的做法，其实是一位良心商贩应该具备的基本素养，是人人都该坚守的底线。

坚守商业道德底线，不该成为一种稀缺品质。如果只要产品能赚钱，对安全问题就不屑一顾，甚至只求表面光鲜，不管内在品质，即使出现产品问题，也只顾推诿逃避，如何能维护健康的市场运转？要让商人对产品质量及后果都有敬畏之心，就必须让产品下架、理赔、召回等制度更加健全，才能让网购产品的质量更有保障，网售模式更趋成熟。





